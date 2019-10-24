Общество

Полуфинал конкурса красоты «Мисс Псков 2019» состоится 2 ноября

В ближайшую субботу, 2 ноября, в ТРК «Акваполис» состоится полуфинал конкурса красоты «Мисс Псков 2019» национального конкурса красоты «Мисс Россия».



На сцену выйдут 16 полуфиналисток, которые будут доказывать, что именно они должны быть в финале конкурса. Четких инструкций по тому, сколько девушек покинет проект и сколько останется, нет - все зависит от самих конкурсанток, от того, как они покажут себя на сцене в рамках полуфинала.

Участницам предстоит несколько выходов-дефиле, конкурс «Визитная карточка» и выход в купальниках.

Зрители смогут выбрать свою победительницу, которая получит титул «Мисс Акваполис». В рамках мероприятия состоятся презентации компаний-партнеров 15-го сезона проекта «Мисс Псков».



Начало мероприятия в 14.00.

Вход на полуфинал конкурса - свободный.