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Общество

Световое шоу от Nartana завершит официальную часть VI Пушкинского бала

06.11.2019 15:26|ПсковКомментариев: 0

В этом году торжественную часть Пушкинского бала закроет световое шоу от артистов из Санкт-Петербурга - Nartana Show.
Вниманию гостей представят выдающиеся трюки, уникальные костюмы, отточенную хореографию в сочетании с комбинациями звуковых и световых спецэффектов, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия. 

В течение мероприятия Nartana Show выступит с уникальными световыми номерами, которые погрузят гостей в мир светодинамического измерения.

Напомним, Пушкинский бал состоится 9 ноября на базе отдыха «Пушкиногорье». Больше о программе бала и условиях участия в нем можно узнать по телефонам: 8 81146 2-15-35, 8 81146 2-16-28, 88002501799 (бесплатная горячая линия), или на странице Ежегодного Пушкинского бала «ВКонтакте»на сайте базы отдыха «Пушкиногорье». 

Адрес проведения бала: Псковская область, Пушкинские Горы, база отдыха «Пушкиногорье».

Источник: Псковская Лента Новостей
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