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Световое шоу от Nartana завершит официальную часть VI Пушкинского бала

В этом году торжественную часть Пушкинского бала закроет световое шоу от артистов из Санкт-Петербурга - Nartana Show.

Вниманию гостей представят выдающиеся трюки, уникальные костюмы, отточенную хореографию в сочетании с комбинациями звуковых и световых спецэффектов, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

В течение мероприятия Nartana Show выступит с уникальными световыми номерами, которые погрузят гостей в мир светодинамического измерения.

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Напомним, Пушкинский бал состоится 9 ноября на базе отдыха «Пушкиногорье». Больше о программе бала и условиях участия в нем можно узнать по телефонам: 8 81146 2-15-35, 8 81146 2-16-28, 88002501799 (бесплатная горячая линия), или на странице Ежегодного Пушкинского бала «ВКонтакте», на сайте базы отдыха «Пушкиногорье».

Адрес проведения бала: Псковская область, Пушкинские Горы, база отдыха «Пушкиногорье».