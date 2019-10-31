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Культура

Пушкинский бал прошел на профсоюзной базе «Пушкиногорье»

11.11.2019 14:20|ПсковКомментариев: 0

На профсоюзной базе отдыха «Пушкиногорье» прошел VI Пушкинский бал, состоявшийся 9 ноября. Гостей в этом году было около 250 человек, и это не только из Псковской области, но и из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великого Новгорода. Многие из них прибыли еще накануне, 8 ноября, чтобы поучаствовать в репетициях танцев и посетить званый ужин при свечах, где представилась возможность попробовать блюда 19 века, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

В этом году в программе бала были полонез, падеспань, падеграс, полька, кадриль, лансье, испанский вальс и впервые на балу гости изучили мазурку. Под руководством молодого хореографа Анастасии Мелещенко даже начинающие танцоры с энтузиазмом осваивали сложные па.

Настроение оставалось праздничным на протяжении всего бала. Этому немало способствовали традиционные бальные игры «ручеек» и особенно понравившийся гостям «бесконечный галоп».

Также были фанты, вместе с которыми гости получали не только задания, но и подарки: фирменный шоколад Пушкинского бала, мороженое, подарочные наборы от фирмы Oriflame, а также подарки от партнера «Столбушино».

Гости, увлеченно игравшие в буриме, также не остались без подарков – сыры от сыроварни «Душевный хутор» и «Кутаринская ферма», и им также достались бальный шоколад, подарочные наборы от фирмы Oriflame и громкие аплодисменты публики.

В заключении бала были выбраны две пары короля и королевы. Первая пара получила два сертификата от спонсора санатория «Хилово» - путевки «Тур выходного дня». Вторая пара - подарочный набор косметики и набор «Столбушино».

Организаторы сохраняли сложившиеся традиции – как и в прошлые годы гостей порадовал шоколадный фонтан. Бальные салоны также пользовались неизменной популярностью: и дамы, и кавалеры в литературном салоне с удовольствием писали письма по всем правилам пушкинской (и не только) эпохи и имели возможность запечатать их сургучом с оттиском символа Пушкинского бала; отправить фирменные открытки Пушкинского бала в другие концы России. А кто-то терпеливо дожидался своей очереди в гадальный салон - предсказания судьбы по картам «таро» тоже уже стало своеобразной традицией Пушкинского бала. В игровом салоне были представлены старинные игры «бирюлька» и «флирт цветов».

Впервые для гостей писал моментальные портреты художник. А Лауреаты всероссийских и международных конкурсов певица Любовь Макуха (сопрано) и пианист Михаил Корноухов выступили в рамках музыкального салона. 

Отдельным событием праздника стало угощение жженкой. Этот популярнейший напиток XIX века в антракте приготовила для всех хозяйка и хозяин бала, попутно рассказывая о правилах, по которым создается жженка, и о том, как хорошо умели это делать любимые соседи (точнее, соседки) Александра Сергеевича Пушкина - барышни из семейства Осиповых-Вульф, так часто принимавшие поэта в Тригорском.

На протяжении всего мероприятия артисты из Санкт-Петербурга «Nartana Show» впечатляли гостей световым шоу. Украшением бала стал народный коллектив «Псковский цирк».

Завершился бал выступлением коллектива студии «Что-то новое» под холодные фонтаны фейверка, предоставленные «Nartana Show», чем создали яркий и завораживающий финал.

Добавим, что все фотографии этого мероприятия, которые делали постоянные фотографы Максим Евдокимов и Андрей Шпаков - можно будет посмотреть в официальной группе бала ВКонтакте 

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Пушкинский бал, 8-10 ноября Пушкинский бал прошел на профсоюзной базе «Пушкиногорье» Световое шоу от Nartana завершит официальную часть VI Пушкинского бала Почему стоит посетить Пушкинский бал? Артисты народного коллектива «Псковский цирк» выступят на Пушкинском балу Подведены итоги розыгрыша билетов на Пушкинский бал XIX века Выиграть билеты на бал XIX века могут читатели ПЛН Лауреаты всероссийских и международных конкурсов представят музыкальный салон на Пушкинском балу Дегустация сыров от семейной сыроварни «Душевный хутор» и Кутаринской фермы пройдет на Пушкинском балу Ужин при свечах состоится в кафе «Пушкиногорье» в преддверии Пушкинского бала Опубликована программа Пушкинского бала База отдыха «Пушкиногорье» приглашает на ежегодный Пушкинский бал
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