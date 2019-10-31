Культура

Пушкинский бал прошел на профсоюзной базе «Пушкиногорье»

На профсоюзной базе отдыха «Пушкиногорье» прошел VI Пушкинский бал, состоявшийся 9 ноября. Гостей в этом году было около 250 человек, и это не только из Псковской области, но и из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великого Новгорода. Многие из них прибыли еще накануне, 8 ноября, чтобы поучаствовать в репетициях танцев и посетить званый ужин при свечах, где представилась возможность попробовать блюда 19 века, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

В этом году в программе бала были полонез, падеспань, падеграс, полька, кадриль, лансье, испанский вальс и впервые на балу гости изучили мазурку. Под руководством молодого хореографа Анастасии Мелещенко даже начинающие танцоры с энтузиазмом осваивали сложные па.

Настроение оставалось праздничным на протяжении всего бала. Этому немало способствовали традиционные бальные игры «ручеек» и особенно понравившийся гостям «бесконечный галоп».

Также были фанты, вместе с которыми гости получали не только задания, но и подарки: фирменный шоколад Пушкинского бала, мороженое, подарочные наборы от фирмы Oriflame, а также подарки от партнера «Столбушино».

Гости, увлеченно игравшие в буриме, также не остались без подарков – сыры от сыроварни «Душевный хутор» и «Кутаринская ферма», и им также достались бальный шоколад, подарочные наборы от фирмы Oriflame и громкие аплодисменты публики.

В заключении бала были выбраны две пары короля и королевы. Первая пара получила два сертификата от спонсора санатория «Хилово» - путевки «Тур выходного дня». Вторая пара - подарочный набор косметики и набор «Столбушино».

Организаторы сохраняли сложившиеся традиции – как и в прошлые годы гостей порадовал шоколадный фонтан. Бальные салоны также пользовались неизменной популярностью: и дамы, и кавалеры в литературном салоне с удовольствием писали письма по всем правилам пушкинской (и не только) эпохи и имели возможность запечатать их сургучом с оттиском символа Пушкинского бала; отправить фирменные открытки Пушкинского бала в другие концы России. А кто-то терпеливо дожидался своей очереди в гадальный салон - предсказания судьбы по картам «таро» тоже уже стало своеобразной традицией Пушкинского бала. В игровом салоне были представлены старинные игры «бирюлька» и «флирт цветов».

Впервые для гостей писал моментальные портреты художник. А Лауреаты всероссийских и международных конкурсов певица Любовь Макуха (сопрано) и пианист Михаил Корноухов выступили в рамках музыкального салона.

Отдельным событием праздника стало угощение жженкой. Этот популярнейший напиток XIX века в антракте приготовила для всех хозяйка и хозяин бала, попутно рассказывая о правилах, по которым создается жженка, и о том, как хорошо умели это делать любимые соседи (точнее, соседки) Александра Сергеевича Пушкина - барышни из семейства Осиповых-Вульф, так часто принимавшие поэта в Тригорском.

На протяжении всего мероприятия артисты из Санкт-Петербурга «Nartana Show» впечатляли гостей световым шоу. Украшением бала стал народный коллектив «Псковский цирк».

Завершился бал выступлением коллектива студии «Что-то новое» под холодные фонтаны фейверка, предоставленные «Nartana Show», чем создали яркий и завораживающий финал.

Добавим, что все фотографии этого мероприятия, которые делали постоянные фотографы Максим Евдокимов и Андрей Шпаков - можно будет посмотреть в официальной группе бала ВКонтакте