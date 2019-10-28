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Культура

Почему стоит посетить Пушкинский бал?

01.11.2019 17:28|ПсковКомментариев: 0

Пушкинский бал проходит ежегодно во вторую субботу ноября на базе отдыха «Пушкиногорье» и уже полюбился многим псковичам и гостям города. Мероприятие является уникальным, не имеет возрастных ограничений и не требует специальной танцевальной подготовки от гостей, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. 

На бал приезжают люди разных возрастов, профессий, семейного положения, взглядов и увлечений. Но всех их объединяет любовь к перевоплощению, танцам, празднику и истории.
В преддверии VI Пушкинского бала мы спросили наших постоянных гостей и тех, кто совсем недавно стал поклонником мероприятия, почему они полюбили это праздник.

Александр Иванов: «Первый раз меня пригласили на Пушкинский бал в 2018 году. Изначально не было особого стремления и желания посещать бал, так как танцевать я не умел. Профессиональный хореограф все доступно и понятно объяснила и показала. Сама атмосфера праздника динамичная и интересная. Я ничуть не пожалел, что тогда поехал. Обрёл новых знакомых и погрузился в атмосферу Пушкинских времён. Обязательно приеду ещё!!! В 2019 году точно! Спасибо организаторам за это великолепное празднование! До встречи на новых балах!»

Светлана Пантелеева: «Три года приезжаю на Пушкинский бал. Люблю за атмосферу, игривость, возможность почувствовать себя совершенно в другой эпохе. Люблю красоту, перевоплощение и атмосферность».

Владимир Вишняков: «На Пушкинском балу был уже два раза. Очень нравится мероприятие. Атмосфера, манерные танцы, наряды, хочется перевоплощаться в современника той эпохи».


Больше о программе бала и условиях участия в нем можно узнать по телефонам: 8 81146 2-15-35, 8 81146 2-16-28, 88002501799 (бесплатная горячая линия), или на странице ежегодного Пушкинского бала ВКонтакте, или на сайте базы отдыха «Пушкиногорье»
Адрес проведения бала: Псковская область, Пушкиногорский район, п. Пушкинские Горы, база отдыха «Пушкиногорье».

Теги: #бал #Пушкинский бал
Источник: Псковская Лента Новостей
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