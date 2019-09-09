Общество

База отдыха «Пушкиногорье» приглашает на ежегодный Пушкинский бал

9 ноября на базе отдыха «Пушкиногорье» состоится VI Пушкинский бал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, это событие уже успело завоевать сердца многих поклонников XIX столетия: ежегодно мероприятие привлекает не только жителей Псковской области, но и гостей из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Московской, Смоленской, Новгородской областей.

В программе вечера - полонез, мазурка, кадриль и, конечно же, вальс, а также развлекательные дивертисменты, фуршет и дегустации, салонные игры и различные сюрпризы.

На балу действует дресс-код: дамы в вечерних или бальных платьях, кавалеры - в парадной форме, костюмах. Специальная танцевальная подготовка не требуется.

Как сообщили организаторы, в пятницу, 8 ноября, участников бала ждут первые репетиции танцевальной программы. Вечером гости смогут посетить званый ужин, где будут подаваться блюда, приготовленные по рецептам 19 века (места по предварительному бронированию - 8 81146 21-535).

Больше о программе бала и условиях участия в нем можно узнать по телефонам: 8 81146 2-15-35, 8 81146 2-16-28, 88002501799 (бесплатная горячая линия) или на странице ежегодного Пушкинского бала: ВКонтакте https://vk.com/pushkinbal18, на сайте базы отдыха «Пушкиногорье» - pgtur.ru.