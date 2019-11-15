Общество

Псковские медиа: Рейтинг влияния СМИ

ПЛН продолжает цикл публикаций, посвященных современному состоянию медиапространства Псковской области. Ранее мы рассмотрели формат взаимоотношений региональной власти и масс-медиа и выяснили, каким масс-медиа псковичи доверяют, считают важным и достоверным источником информации, а какие воспринимают с известной долей скепсиса. Тема сегодняшней статьи - влиятельность псковских СМИ.

Разобраться в сути происходящего в медиапространстве нам помогают результаты комплексного исследования, проведенного в июле-сентябре 2019 года экспертами Центра социологии и региональной политики Псковского государственного университета. Это первое за продолжительное время профессиональное изучение рынка псковских средств массовой информации. Если в предыдущих публикациях мы опирались на результаты исследования, в ходе которого социологами было опрошено 600 жителей Пскова, то сегодня в центре нашего внимания окажутся итоги опроса 100 экспертов - представителей исполнительной и законодательной власти регионального и муниципального уровня, руководителей государственных, некоммерческих организаций и бизнес-структур - словом, тех, кто хорошо понимают, какие из СМИ оказывают воздействие на общественно-политические процессы в регионе и к кому прислушиваются лица из категории «принимающих решения». Особо отметим, что специалисты Центра социологии и региональной политики ПсковГУ проводили личные встречи с сотрудниками администрации области, депутатами областного Собрания, представителями политических партий и других общественных объединений и в ходе интервью выясняли, из каких источников они получают информацию, какие СМИ, по их мнению, в большей степени влияют на события в регионе, видят ли изменения ситуации с влиянием СМИ на общественно-политическую жизнь и т.д.. Кроме того, эксперты заполняли специально разработанные анкеты.

Анализируя влиятельность средств массовой информации, мы также рассмотрим результаты исследования, проведенного специалистами компании «Медиалогия», регулярно осуществляющей мониторинг масс-медиа и составляющей ТОП-10 самых цитируемых СМИ Псковской области.

Всё это поможет нам дать объективный ответ на вопрос о том, кто в псковском медиапространстве влиятелен, а кто об этом может только мечтать.

Как мы уже отмечали ранее, успех любого средства массовой информации держится на «трех китах»: популярность, доверие и влияние. Зачастую эти составляющие путают, полагая, что значительная аудитория СМИ или высокое доверие к нему читателей автоматически означают высокую степень влиятельности. Однако это не так. Периодическое издание может иметь солидный тираж или большую посещаемость, но при этом не быть влиятельным. Например, ориентированные на массового читателя развлекательные издания или газеты бесплатных объявлений могут быть лидерами по тиражам и размеру читательской аудитории, однако не могут считаться влиятельными медиа. И наоборот: даже не обладая внушительной читательской или зрительской аудиторией, качественные общественно-политические СМИ могут иметь серьезное влияние. И здесь необходимо отметить, что под этим определением понимается способность СМИ влиять на изменение общественно-политической ситуации, формирование общественного мнения и электорального поведения жителей региона, а также на принятие административно-хозяйственных решений.

Как известно, уже давно существует определение масс-медиа как «четвертой власти». Если мы обратимся к истории вопроса, то найдем в мировой практике множество примеров того, как публикации журналистов приводили к серьезным последствиям - таким, как победы на выборах одних кандидатов и поражения других, судебные процессы и отставки глав государств (как тут не вспомнить один из самых известных примеров влияния СМИ на политику - «Уотергейт», закончившийся скандальным уходом с поста президента США Ричарда Никсона - кстати, автора ставшей крылатой фразы, имеющей прямое отношение к теме сегодняшнего разговора: «Выгоднее вложить один доллар в СМИ, чем десять долларов в оружие: оружие вряд ли заговорит вообще, а СМИ с утра до ночи не закрывают рта»).

Отечественная история также знает немало примеров влияния периодических изданий на политический процесс и общественное мнение - начиная еще дореволюционными газетами и заканчивая современными медиа (один из самых свежих и убедительных примеров здесь - «Дело Ивана Голунова», когда позиция журналистского сообщества привела к снятию обвинений в попытке сбыта наркотиков с корреспондента одного из интернет-изданий).

Обложки влиятельных российских СМИ - участников акции в поддержку журналиста-расследователя Ивана Голунова

Если прежде, в советское время, крайне распространенным (и весьма близким к истине) было мнение, что статья в газете может привести к увольнению нерадивого чиновника или к иным оргвыводам, то в последние десятилетия в разговоре о влиятельности чаще имеют в виду уже электронные СМИ: интернет, телевидение, радио.

В новейшей истории Псковской области также есть немало примеров того, как СМИ влияли на ход общественно-политического процесса, принятие руководителями органов власти кадровых решений и даже упразднения государственных учреждений. Здесь мы имеем в виду резонансную историю с закрытием Института регионального развития: ни для кого не секрет, что на незавидную судьбу этой бюджетной конторы повлияла серия публикаций - журналистских расследований на ПЛН.

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Самый свежий пример влияния масс-медиа на общественно-политический процесс в Псковской области - вчерашняя отставка главы Печорского района Дмитрия Сопотова. Причем, развитие событий здесь было молниеносным. Еще утром в среду, 13 ноября, муниципальный чиновник жил своей обычной жизнью, однако затем СМИ растиражировали выложенный на Ютубе видеоролик, в котором Сопотов оскорбляет сотрудника полиции с использованием ненормативной лексики и пытается продемонстрировать свое социальное превосходство: мол, меня выбрали, а ты кто такой? С момента первых публикаций видео и комментариев в псковских средствах массовой информации до сообщения об отставке чванливого чиновника прошло немногим более суток. За это время мы стали свидетелями реакции в виде проведения нескольких проверок в отношении Сопотова (их инициировали полиция, администрация области и партия «Единая Россия»), в результате глава района сложил свои полномочия, а обществу было продемонстрировано, к каким последствиям может привести огласка позорного поведения муниципального служащего. Особо отмечу, что в официальном сообщении пресс-службы администрации области, посвященном сложению Сопотовым своих полномочий, данное событие напрямую увязывается с публикациями видео в социальных сетях и региональных СМИ.

Это нормальная практика во всем мире: масс-медиа сообщили - власть отреагировала. Ситуация же, когда власть закрывает глаза и уши и предпочитает не реагировать на выступления СМИ (а с таким приходится сталкиваться, и, увы, регулярно), - неправильна и ненормальна.

Таким образом, совершенно очевидно, что СМИ в Псковской области имеют определенное влияние. Другой вопрос - насколько оно велико в целом, имеет динамику к увеличению или, напротив, уменьшается. И здесь имеет смысл обратиться к результатам исследования Центра социологии и региональной политики.

При том, что мнения опрошенных экспертов значительно разошлись (количество тех, кто видит усиление влияния сопоставимо с числом тех, кто, напротив, отмечает его ослабление), в целом количество периодических изданий, к которым прислушиваются, в настоящее время, к сожалению, невелико. В большинстве своем масс-медиа не оказывают на общественно-политические процессы заметного влияния.

Таким образом, лидерами по степени влияния в Псковской области являются электронные СМИ (интернет-портал, телевидение и радио), значительно опережающие печатные периодические издания. Что, помимо прочего, вновь подтверждает: традиционные медиаформаты постепенно уступают место новым формам мобильного и оперативного получения информации - все это актуально и в контексте сегодняшнего разговора. Способные быстро откликаться на события и оперативно предоставлять потребителям достоверную качественную информацию медиа являются наиболее влиятельными. При этом самые высокие показатели имеют независимые СМИ (ПЛН и «Эхо Москвы» в Пскове, постоянно занимающиеся анализом общественно-политической и социально-экономической жизни региона, предоставляющие различные точки зрения по всем важным темам актуальной повестки, регулярно публикующие материалы, которые представляют интерес для тех, кто ответственен за принятие решений, в том числе обладает значительным политическим и административно-хозяйственным весом), а также государственная телерадиокомпания «Псков» (объяснение высокого влияния ГТРК лежит прежде всего в плоскости многолетних традиций и статуса компании - филиала всероссийской государственной телерадиокомпании).

Проведенное Центром социологии и региональной политики исследование также свидетельствует, что подконтрольные региональной власти СМИ не обладают серьезным влиянием. Лучший показатель среди структур, входящих в государственный медиахолдинг, имеет Псковское агентство информации. Доля экспертов, которые считают, что ПАИ имеет сильное влияние, составляет всего 15,3%. Степень влияния других властных СМИ еще ниже, что вновь заставляет вспомнить об обозначенной в предыдущей статье проблеме ангажированности СМИ. Если информация в издании подается предвзято и официозно, то ни доверия у читателей, ни серьезного влияния у него не будет, каким бы тиражом не выпускалась газета и какая бы посещаемость не заявлялась интернет-ресурсом.

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Столь же невысокий показатель (15,3) у газеты «Псковская губерния», которая ранее, на протяжении многих лет, претендовала на то, чтобы занять в региональном медиапространстве ту нишу, которую на федеральном уровне занимали такие издания, как «КоммерсантЪ» и «Ведомости». Напомним, что в 2000-е ПГ регулярно публиковала аналитические материалы, в том числе подготовленные агентством политической информации «Навигатор» и социологическим бюро «Социофокус», составляла различные рейтинги, журналисты издания интервьюировали ведущих региональных политиков. Однако в последние годы ситуация изменилась: на смену материалам, в основе которых лежит серьезный анализ и работа с экспертным сообществом, пришли так называемые «авторские материалы», в которых не так уж важно всестороннее изучение явлений и установление причинно-следственных связей, зато в избытке - собственные, зачастую бездоказательные, выводы и различные, в том числе сомнительные и конспирологические, версии (в том числе основанные на публикациях в телеграм-каналах близких к редакции персонажей) вкупе с тотальной критикой любых действий власти.

С одной стороны, власть стремится лишить «оппозиционные» СМИ доступа к информации, но, с другой стороны, ангажированные СМИ занимаются самоизоляцией и не ставят себе целью объективно проанализировать явления общественно-политической сферы.

Так или иначе, прежние позиции достаточно влиятельного регионального СМИ «Псковской губернией» утрачены, на что однозначно указывают результаты экспертного опроса.

Для полноты картины приведем также данные от компании «Медиалогия», высчитывающий индекс цитируемости СМИ - интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

В качестве пояснения к приведенным цифрам отметим, что влиятельность средства массовой информации – это медиа-показатель, который учитывает цитируемость СМИ (количество цитат в других источниках без учёта самоцитирования) и социальную влиятельность СМИ (количество likes, shares, ссылок в соцсетях на материалы СМИ). Показатель рассчитывается автоматически на базе математико-лингвистического анализа текстов открытых источников.

Подводя итог сказанному, напомним, что мы живем в мире, на который накинута глобальная компьютерная сеть, где ничего не утаишь и не спрячешься. Поэтому как бы ни пытались власти всё «зажать», это невозможно - масс-медиа будут говорить и влиять на происходящее. Таким образом, очевидно: всем нужно вести диалог. На самом деле выстраивание нормальной коммуникации между властью и обществом, в том числе таким его институтом как СМИ, в общих интересах. А «синдром осажденной крепости» вреден всем - и власти, и средствам массовой информации, и обществу.

В ближайшее время мы продолжим разговор о современном состоянии СМИ Псковской области, основываясь на результатах комплексного исследования, проведенного Центром социологии и региональной политики Псковского государственного университета. Следующая публикация будет посвящена теме новых медиа (в том числе речь пойдет о таком сегменте медиаполя, как телеграм-каналы), которые всё активнее пытаются конкурировать с традиционными периодическими изданиями.