Общество

Вопрос о судьбе Гельдтовой бани будет вынесен на сессию Псковской гордумы

Дальнейшую судьбу Гельдтовой бани обсудили депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности под председательством Григория Стороненкова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в повестку заседания включено 17 вопросов. В частности, депутаты заслушали информацию администрации города о проводимых ремонтно-восстановительных работах объекта культурного наследия «Гельдтова баня».

Замглавы городской администрации Валентина Зубова напомнила, что баня ранее находилась в муниципальной собственности и несколько лет назад была передана в частные руки. Покупатель брал на себя обязательство выполнить проектно-исследовательские работы с апреля 2015 по апрель 2017 года, а реставрационно-ремонтные работы провести до апреля 2020 года. «На сегодняшний день разрешение на ремонтные работы может выдавать и следить за их выполнением только областной комитет по охране объектов культурного наследия. По их информации, на сегодня согласована вся проектно-сметная документация, и, начиная с 2020 года, покупатели будут получать новое разрешение на ремонтно-реставрационные работы и начнут выполнять работы до конца следующего года», - пояснила Валентина Зубова.

По просьбе депутатов представитель компании-владельца бани Владимир Раскот пояснил, с чем связаны задержки сроков работ в бане. По его словам, много времени заняли согласовательные процедуры. Баня не только является объектом культурного наследия, но еще и располагается в прибрежной зоне реки Пскова, поэтому возникли дополнительные сложности по линии ГосНИОрха, и только 30 октября это ведомство выдало разрешение приходить на объект, пояснил он.

Кроме того, по словам Владимира Раскота, для проведения работ необходимо «2183 кв. м, чтобы обеспечить подход и подъезд к этому объекту».

В ходе заседания со стороны депутатов было высказано предложение не тратить время на болтовню, расторгнуть договор с покупателями, вернуть баню в муниципальную собственность и перепродать «нормальному контрагенту». Владимир Раскот пояснил в ответ, что согласовательные процедуры заняли слишком много времени.

Депутат Дмитрий Барабанов напомнил, что в формате комитета этот вопрос обсуждается уже третий раз, поэтому его пора уже вынести в плоскость сессии гордумы. Валентина Зубова сказала, что может сделать доклад на сессии, но любой контроль за выполнением охранных обязательств осуществляет комитет по ОКН, значит в качестве содокладчика нужно приглашать на обсуждение представителя комитета, владеющего вопросом. «Заодно спросим, как они ведут контроль», - отметила она, в то же время воздерживаясь от гарантий, что представитель комитета придет.

В итоге депутаты приняли решение вынести вопрос по бане на сессию гордумы. Ближайшая назначена на 28 ноября.

Напомним, Гельдтова баня перестала быть муниципальной и перешла в частные руки в 2015 году - конкурс на покупку здания по ул. Милицейской, 16, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, выиграло ООО «Сити Сервис». Компания оценила здание в 8 млн 100 тыс. рублей и, согласно договору купли-продажи и дополнительному соглашению, взяла на себя обязательства сохранить историческую функцию Гельдтовой бани на срок 49 лет, до апреля 2017 года выполнить научно-проектные и исследовательские, а с апреля 2017 по апрель 2020 года - ремонтно-реставрационные работы.