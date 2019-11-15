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Общество

Вопрос о судьбе Гельдтовой бани будет вынесен на сессию Псковской гордумы

21.11.2019 15:00|ПсковКомментариев: 1

Дальнейшую судьбу Гельдтовой бани обсудили депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности под председательством Григория Стороненкова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в повестку заседания включено 17 вопросов. В частности, депутаты заслушали информацию администрации города о проводимых ремонтно-восстановительных работах объекта культурного наследия «Гельдтова баня».

Замглавы городской администрации Валентина Зубова напомнила, что баня ранее находилась в муниципальной собственности и несколько лет назад была передана в частные руки. Покупатель брал на себя обязательство выполнить проектно-исследовательские работы с апреля 2015 по апрель 2017 года, а реставрационно-ремонтные работы провести до апреля 2020 года. «На сегодняшний день разрешение на ремонтные работы может выдавать и следить за их выполнением только областной комитет по охране объектов культурного наследия. По их информации, на сегодня согласована вся проектно-сметная документация, и, начиная с 2020 года, покупатели будут получать новое разрешение на ремонтно-реставрационные работы и начнут выполнять работы до конца следующего года», - пояснила Валентина Зубова.

По просьбе депутатов представитель компании-владельца бани Владимир Раскот пояснил, с чем связаны задержки сроков работ в бане. По его словам, много времени заняли согласовательные процедуры. Баня не только является объектом культурного наследия, но еще и располагается в прибрежной зоне реки Пскова, поэтому возникли дополнительные сложности по линии ГосНИОрха, и только 30 октября это ведомство выдало разрешение приходить на объект, пояснил он.

Кроме того, по словам Владимира Раскота, для проведения работ необходимо «2183 кв. м, чтобы обеспечить подход и подъезд к этому объекту». 

В ходе заседания со стороны депутатов было высказано предложение не тратить время на болтовню, расторгнуть договор с покупателями, вернуть баню в муниципальную собственность и перепродать «нормальному контрагенту». Владимир Раскот пояснил в ответ, что согласовательные процедуры заняли слишком много времени.  

Депутат Дмитрий Барабанов напомнил, что в формате комитета этот вопрос обсуждается уже третий раз, поэтому его пора уже вынести в плоскость сессии гордумы. Валентина Зубова сказала, что может сделать доклад на сессии, но любой контроль за выполнением охранных обязательств осуществляет комитет по ОКН, значит в качестве содокладчика нужно приглашать на обсуждение представителя комитета, владеющего вопросом. «Заодно спросим, как они ведут контроль», - отметила она, в то же время воздерживаясь от гарантий, что представитель комитета придет.

В итоге депутаты приняли решение вынести вопрос по бане на сессию гордумы. Ближайшая назначена на 28 ноября.

Напомним, Гельдтова баня перестала быть муниципальной и перешла в частные руки в 2015 году - конкурс на покупку здания по ул. Милицейской, 16, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, выиграло ООО «Сити Сервис». Компания оценила здание в 8 млн 100 тыс. рублей и, согласно договору купли-продажи и дополнительному соглашению, взяла на себя обязательства сохранить историческую функцию Гельдтовой бани на срок 49 лет, до апреля 2017 года выполнить научно-проектные и исследовательские, а с апреля 2017 по апрель 2020 года - ремонтно-реставрационные работы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Продажа Гельдтовой бани Вопрос о судьбе Гельдтовой бани будет вынесен на сессию Псковской гордумы Депутат Дмитрий Барабанов предложил сравнять Гельдтову баню с землей Псковская гордума дала согласие на продажу Гельдтовой бани Вопрос о продаже Гельдтовой бани вынесен на 55-ю сессию Псковской гордумы Гельдтова баня не самая убыточная - член Общественной палаты Псковской области Елена Демченкова Губернатор убежден, что профиль Гельдтовой бани должен быть сохранен как минимум еще на 49 лет Власти Пскова ставят задачу выставить Гельдтову баню на продажу уже этой весной Намыленное место Профсоюзы готовы принять предложение главы Пскова и взять Гельдтову баню под свою опеку Иван Цецерский о Гельдтовой бане: Тянуть нельзя - надо быстрее приводить ее в порядок Не позавидую я тому, кто это может купить — главный архитектор Пскова о Гельдтовой бане Если туристы не понимают наших купаний в Пскове, пусть не смотрят - посетители Гельдтовой бани Напротив места, где располагается Гельдтова баня, в средневековье крестили псковичей — Борис Пославский Посетители Гельтовой бани опасаются, что ее снесут после продажи Власти Пскова готовы сделать Гельдтову баню отдельным юрлицом Мужское отделение Гельдтовой бани не может работать из-за отсутствия второго выхода Кровля Гельдтовой бани находилась в ужасающем состоянии еще в начале 90-х - Дмитрий Федотов Сокращенные сотрудники Гельдтовой бани могут остаться на работе в Банно-прачечном комбинате Замглавы администрации Пскова озвучила аргументы в пользу продажи Гельдтовой бани В Псковской городской Думе начались публичные слушания по судьбе Гельдтовой бани Сегодня пройдут публичные слушания по вопросу приватизации Гельдтовой бани Крики о закрытии Гельдтовой бани поднимают желающие попиариться - депутат Александр Самуйлов Власти Пскова будут настаивать на сохранении профиля Гельдтовой бани после ее приватизации Убытки от работы Гельдтовой бани по итогам 2014 года составили более 1 млн рублей Татьяна Иванова: Реставрация Гельдтовой бани не под силу городскому бюджету Администрация города: Приватизация Гельдтовой бани вызвана необходимостью сохранения исторического здания и заботой о безопасности людей Планируемую приватизацию Гельдтовой бани обсудят в пресс-центре ПЛН Интерактив: Навстречу общественным слушаниям по Гельдтовой бане Публичные слушания по вопросу приватизации Гельдтовой бани назначены на 3 марта Константин Болотин: «Приватизация» – не такое и страшное слово Вопрос о приватизации Гельдтовой бани собираются вынести на публичное обсуждение Валерий Лесников: Гельдтову баню надо продавать или сдавать в аренду - тогда она будет иметь какое-то развитие Псковские профсоюзы провели акцию в поддержку Гельдтовой бани Другого выхода на сегодня нет - директор банно-прачечного комбината о продаже Гельдтовой бани Администрация Пскова внесла в гордуму проект решения о продаже Гельдтовой бани
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