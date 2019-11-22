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Тамара Шулакова о строительстве АЗС у Мирожского монастыря: Свободу памятникам! Дайте им обзор, наконец

Какие бы не были оправдания практической ценности строительства АЗС недалеко от Мирожского монастыря, нужно помнить, что наш город на 5% - это абсолютный шедевр, и, разрушая его каждой новой постройкой, мы практически уничтожаем его ценность. Такое мнение в разговоре с журналистом Псковской Ленты Новостей высказала искусствовед Тамара Шулакова.

«У меня рождается самый детский и самый наивный вопрос - в городе что нет других мест для строительства АЗС, только 5% городской территории, которая имеет такие сногсшибательные памятники, подобных которым нет практически во всей стране? Туда нужно лепить все, начиная от многоэтажек очень сомнительного качества до АЗС? У нас есть абсолютно бездарные районы, где огромное количество машин, туда же нужно отправить и заправку. Может быть, я наивно рассуждаю, но я бы сказала: "Свободу памятникам! Дайте им обзор, наконец". Одно из главных качеств Пскова, если мы хотим в нем что-то сохранить, это не отдельные памятники - это аксиома, а то, как они между собою разговаривают, весь ансамбль, визуальные связи, чистота перспектив. Стоит один раз что-то нарушить, и дальше все пойдет по цепочке», - заявила Тамара Шулакова.

«Туризм переводится как "впечатлизм", а мы все кричим, что у нас генеральное направление - это туризм, хотя, конечно, он мало занимает в наших доходах, но так и будет, если мы будем так относиться к памятникам. Не нужно быть экскурсоводом и искусствоведом, нужно где-то на смотровой площадке поставить людей, чтобы они сказали: "Ах! Какая перспектива". Например, как в центре Таллина, Риги, где свято хранят старый город, я уж не говорю о знаменитых принципах реставрации Лондона и Парижа, даже Рим, где очень тесно, но старину мы здесь видим сразу. При том, что там совмещаются памятники, но памятники более новые подчиняются памятникам древних времен. У нас этого категорически нет, более того, мы даже техногенные объекты в виде этой АЗС хотим туда засунуть. Именно поэтому у нас нет ощущения того, что эти памятники, внесенные в Список ЮНЕСКО, будут прославлены, что к ним будут выстроены маршруты. Но при этом, все, что можно радостно испортить, мы радостно портим, под фанфары, а ответственности никто не несет», - с сожалением заключила эксперт.