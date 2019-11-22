Глава Пскова категорически против строительства АЗС рядом с Мирожским монастырем и Дендропарком

Глава города Пскова Елена Полонская категорически против строительства автозаправки «Псковнефтепродукт» на ул. Я. Райниса, 2 - в непосредственной близости от Мирожского монастыря и Дендропарка. Свое мнение на этот счет она высказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Елена Полонская напомнила, что Мирожский монастырь — памятник ЮНЕСКО, а Дендропарк всегда являлся излюбленным местом отдыха псковичей: и в советское время, и в последние годы - после того, как эта территория была облагорожена в рамках проекта приграничного сотрудничества.
«Я против строительства данной АЗС на данном участке. В 2013 году, когда я еще не являлась депутатом, городская Дума утвердила Генплан, и на том участке предусмотрено место под строительство АЗС. Не знаю, почему было принято такое решение, но таких непопулярных решений, которые стали создавать проблемы, в Генплане сегодня открывается очень много. Может, документ долго лежал в надежде, что кто-то забудет, что там должна находиться АЗС», - пояснила Елена Полонская.
Глава города также напомнила, что Арбитражный суд Псковской области признал незаконным вынесенный администрацией Пскова отказ в выдаче разрешения на строительства АЗС на указанном участке. Также она обратилась к руководству ООО «Псковнефтепродукт» с просьбой помнить о существовании такого понятия как социальная ответственность бизнеса.
В ближайшее время в Псковской городской Думе состоится депутатский час по обсуждению этой проблемы, заключила она.