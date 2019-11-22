Общество

Глава Пскова категорически против строительства АЗС рядом с Мирожским монастырем и Дендропарком

Глава города Пскова Елена Полонская категорически против строительства автозаправки «Псковнефтепродукт» на ул. Я. Райниса, 2 - в непосредственной близости от Мирожского монастыря и Дендропарка. Свое мнение на этот счет она высказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Елена Полонская напомнила, что Мирожский монастырь — памятник ЮНЕСКО, а Дендропарк всегда являлся излюбленным местом отдыха псковичей: и в советское время, и в последние годы - после того, как эта территория была облагорожена в рамках проекта приграничного сотрудничества.

«Я против строительства данной АЗС на данном участке. В 2013 году, когда я еще не являлась депутатом, городская Дума утвердила Генплан, и на том участке предусмотрено место под строительство АЗС. Не знаю, почему было принято такое решение, но таких непопулярных решений, которые стали создавать проблемы, в Генплане сегодня открывается очень много. Может, документ долго лежал в надежде, что кто-то забудет, что там должна находиться АЗС», - пояснила Елена Полонская.

Глава города также напомнила, что Арбитражный суд Псковской области признал незаконным вынесенный администрацией Пскова отказ в выдаче разрешения на строительства АЗС на указанном участке. Также она обратилась к руководству ООО «Псковнефтепродукт» с просьбой помнить о существовании такого понятия как социальная ответственность бизнеса.

«В данном случае речь как раз идет о социальной ответственности бизнеса, когда на кону стоит памятник ЮНЕСКО и любимое место отдыха псковичей. Просто прошу, чтоб руководство «Псковнефтепродукта» услышало псковичей», - подчеркнула Елена Полонская, напомнив, что на недавнем съезде партии «Единая Россия» президент РФ Владимир Путин «четко обозначил, что мнение граждан должно быть решающим при принятии решений». «А сегодня большинство псковичей против строительства там автозаправки», - добавила Елена Полонская.

В ближайшее время в Псковской городской Думе состоится депутатский час по обсуждению этой проблемы, заключила она.