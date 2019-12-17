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Общество

Власти Пскова предложили альтернативные места для строительства АЗС вместо Я. Райниса, 2а

17.12.2019 12:42|ПсковКомментариев: 2

Администрация города Псков подобрала два варианта компенсационных земельных участков для строительства автозаправочной станции ООО «Псковнефтепродукт» взамен земельного участка, расположенного по адресу: улица Яна Райниса, 2а. Письмо о рассмотрении возможности предоставления компенсационного участка под строительство АЗС направлено в адрес председателя комитета по управлению госимуществом Псковской области Ларисы Васильевой. Кроме того, администрация Пскова довела содержание письма до сведения депутатов Псковской городской Думы, которые держат этот вопрос на контроле.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей депутат гордумы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак, один из участков располагается в районе Северного обхода, в границах функциональной зоны К2 «Зона коммунально-складских предприятий IV и V классов опасности».

Другой участок находится на улице Н. Васильева, в границах зон Д3 «Зона обслуживающих и деловых объектов» и Ж4 «Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа».

По словам Олега Брячака, оба участка располагаются в местах с очень хорошим автотрафиком — лучше, чем на улице Я. Райниса. «У меня была встреча с директором ООО "Псковнефтепродукт" Юрием Малешиным, на которой нам удалось договориться, что, если будет равноценная замена земельного участка на Я. Райниса, 2а, то он откажется от намерений строить там АЗС», - рассказал депутат. По его словам, «город очень оперативно взялся за подбор компенсационного участка, потому что все понимают, что должна быть справедливость - раз компания приобрела участок под заправку, который был "забракован", то надо предоставить ей другой участок, где можно строить».

«Дело сдвинулось, участники процесса нашли здоровый компромисс в диалоге, не ругаются, не скандалят, а ведут цивилизованный диалог. Надеюсь, "Псковнефтепродукт" устроит один из предложенных участков, и КУГИ согласует его выделение», - заключил Олег Брячак.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: «Псковнефтепродукт» настаивает на строительстве АЗС возле памятника ЮНЕСКО Власти Пскова предложили альтернативные места для строительства АЗС вместо Я. Райниса, 2а Если дело дойдет до строительства АЗС, мы будем физически блокировать работу техники - Олег Брячак Елена Полонская: Время точечной застройки и цветного пластика закончилось Александр Баев предложил подыскать для АЗС «Псковнефтепродукта» другое место Олег Брячак пригрозил руководству «Псковнефтепродукта» новой протестной акцией Отходы 4 класса опасности лежат в грунте в зоне предполагаемого строительства АЗС на улице Яна Райниса, утверждает «Псковнефтепродукт» «Псковнефтепродукт» о АЗС на Райниса: Почему нас не остановили в самом начале? Наталья Тихомирова о АЗС у Мирожского монастыря: Строительство объекта из сэндвич-панелей в исторической зоне недопустимо Администрация Пскова будет оспаривать решение суда по АЗС у Мирожского монастыря Очередной пикет против строительства АЗС провели псковские «справедливороссы» у Мирожского монастыря Заправский монастырь Глава Пскова категорически против строительства АЗС рядом с Мирожским монастырем и Дендропарком Тамара Шулакова о строительстве АЗС у Мирожского монастыря: Свободу памятникам! Дайте им обзор, наконец Вопрос о строительстве АЗС рядом с Мирожским монастырем стоит вынести на общественное обсуждение, считает настоятель обители Олег Брячак о строительстве новой АЗС «Псковнефтепродукт»: На каждом углу их заправки, а им все не угомониться «Псковнефтепродукт» настаивает на строительстве АЗС возле памятника ЮНЕСКО Пикет против строительства АЗС рядом с Мирожским монастырем проходит в Пскове Олег Брячак возмущен, тем что не получил ответ на запрос о строительстве АЗС у Мирожского монастыря Олег Брячак выступил против строительства АЗС в непосредственной близости от Мирожского монастыря
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