Общество

Наталья Федорова: В Псковском районе в 2019 году произошло знаковое событие - впервые бюджет района превысил миллиард рублей

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ведущих политиков и общественных деятелей, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как относятся к символу наступающего 2020 года - Белой Металлической Крысы. Глава Псковского района Наталья Федорова поделилась с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, какие события уходящего года он считает наиболее значимыми для региона и лично для него, а также планами на следующий год.

- Наталья Анатольевна, каковы главные итоги уходящего года для страны, региона и лично для вас?

- Если говорить о нашей стране в целом, это твердое и решительное отстаивание интересов России на международном уровне, активная реализация масштабных экономических и инфраструктурных проектов внутри страны и за ее пределами, а также разработка и реализация крупных национальных проектов, направленных на улучшение социально-экономического положения в стране и качества жизни людей.

Считаю, что в Псковском районе в 2019 году произошло знаковое событие, и это подтверждают даже скептики и критики, - впервые в истории муниципального образования по итогам года бюджет района превысил миллиард рублей. Для того, чтобы прийти к этому показателю, администрация Псковского района активно участвовала во многих национальных проектах и достигла неплохих результатов. Самый показательный пример: в рамках проекта «Демография» в 2019 году открыли ясли-сад в Борисовичах на 60 мест, завершается строительство детских садов в Родине и Портянниково, началось строительство детского сада в Неелово на 270 мест. Много удалось сделать и по нацпроектам «Культура» и «Культура малой родины», «Образование», «Безопасные качественные автомобильные дороги», «Формирование комфортной городской среды» и т.д. Кроме этого, Псковский район вошел в целый ряд международных проектов и к концу года успешно завершил очень важный этап одного из них. В Черехе завершено строительство станции очистки воды, а для нас водоснабжение населения - в ряду других, одна из важнейших проблем.

Лично для меня год сложился, хоть и трудно, но и очень интересно. Это был первый полноценный год в должности главы района. Были важные встречи, знакомства, переживания, успехи, разочарования, но в целом год заканчивается на позитиве. Работа занимает большую часть времени, но общаясь с родными и, особенно, с внуком, достаточно быстро восстанавливаешься и наполняешься оптимизмом. Так что стоит сказать спасибо уходящему году за отсутствие больших жизненных проблем и приобретенный за этот год бесценный опыт.

- Ваши ожидания от 2020 года?

- Реализация нацпроектов на территории региона, как известно, является одной из главных в оценке деятельности всех представителей органов исполнительной власти, в том числе и главы Псковского района. По результатам работы в 2019 году можно сделать вывод, что наше муниципальное образование очень активно включилось в реализацию нацпроектов и добилось определенных результатов. Не останавливаться на достигнутом, искать новые возможности для улучшения качества жизни наших граждан, развивать инфраструктуру района, развивать сельские территории – вот наша главная задача. В подтверждение этому могу также сказать, что бюджет Псковского района на следующий год сформирован, он программный и носит социальную направленность. Основная доля расходов идет на образование и культуру и, кроме того, в нем достаточно четко обозначены многие позиции именно для того, чтобы улучшить качество жизни населения и сделать жизнь более комфортной. Это наше видение будущего и с этим связаны наши ожидания на 2020 год. Я уверена, что слаженная командная работа в наступающем году позволит нам добиться поставленных целей.

- Традиционный неформальный вопрос: 2020 год – год Белой Металлической Крысы. Боитесь ли вы грызунов? Был ли у вас или ваших детей питомец – мышь или крыса? Не планируете ли подарить детям или знакомым символ года?

- Грызунов я не боюсь, но у нас в семье животных из этого семейства никогда не было, и менять сложившееся положение вещей, даже в связи с наступлением Года Крысы, я не планирую.