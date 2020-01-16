Общество

Острые проблемы здравоохранения обсудили псковские депутаты со спикером Госдумы

Депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова на встрече спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина с активом Псковской области обратила внимание на проблему кадров в здравоохранении и образовании региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Еще один проблемный вопрос, который озвучила парламентарий, – низкий уровень заработной платы работников бюджетной сферы.

«Да, безусловно, Псковская область выполняет майские указы президента. Однако практика показывает, что заработная плата в нашем регионе в разы ниже, чем в соседних. Происходит отток кадров, уезжают и молодые специалисты, и специалисты с опытом в поисках лучшей заработной платы», - высказалась она и также предложила нивелировать дифференцированные оклады в разных регионах.

Председатель Госдумы РФ Володин в ответ отметил, что озвученные проблемы действительно в ряде регионов стоят достаточно остро.

«Мы неоднократно поднимали эту тему и обсуждали этот вопрос. У нас даже спор возник с министром здравоохранения, которая заявила, что средняя заработная плата врачей составляет по стране 79 тысяч рублей. Но мы должны учитывать, что зарплата привязана к средней заработной плате по экономике региона, и 79 тысяч может быть только там, где средняя не менее 40 тысяч рублей. Еще необходимо учитывать, что заработная плата главных врачей и персонала имеет очень большой разрыв. В некоторых районных больницах молодых специалистов после вуза приглашают на должность врача с зарплатой менее чем 17 000 рублей. И где эти 79 тысяч рублей?», - прокомментировал он.

Вячеслав Володин также указал на такую проблему в системе здравоохранения, как низкая укомплектованность кадрами, в некоторых районных больницах по стране - менее 50%. «А в Псковской области только 42%, как мне подсказывает Михаил Юрьевич. Конечно, это большая проблема сегодня. Больницы – это врачи, без них мы не решим задачи по повышению качества здравоохранения», - добавил он.

«Президент предложил в рамках Послания то, что может серьезно изменить ситуацию к лучшему. Конечно, мы будем уделять этим вопросам самое пристальное внимание», - заключил спикер Госдумы РФ.



Отметим, что на проблемные вопросы в области здравоохранения указал и депутат Псковского областного Собрания Алексей Васильев.