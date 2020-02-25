Общество

Поощрение для псковичей, пришедших голосовать по Конституции, предусмотрят власти региона

«У жителей Псковской области есть возможность направлять свои предложения и высказывать свое мнение по тем или иным изменениям по поправкам в Конституцию РФ. Но нужно сначала дать коллегам поработать на федеральном уровне, а потом уже обсуждать какие-то инициативы на уровне регионов», - как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Одна из главных задач, по его словам – обеспечение легитимности волеизъявления жителей Псковской области по данному вопросу. «Мне очень бы хотелось, чтобы жители Псковской области приняли активное участие. В прошлой раз жители региона проявили себя одними из самых активных по стране. Надеюсь, так будет и в этот раз», - подчеркнул губернатор.

По мнению Михаила Ведерникова, «важно, чтобы каждый житель Псковской области принял в этом участие, пришел со своими детьми». «Постараемся предусмотреть какое-то поощрение – например, вручать сувенирную продукцию», - пообещал он.