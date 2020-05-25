Общество

Председатель профсоюза работников транспорта: Игорь Иванов зарабатывает себе авторитет не за счет конфликтов

Кандидат на пост председателя Псковского облсовпрофа Игорь Иванов зарабатывает себе авторитет среди членов профсоюзов не за счет конфликтов, а за счет того, что он умеет договариваться. Такую позицию высказал председатель территориальной организации профсоюза работников транспорта и дорожного хозяйства Василий Дворниченко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я поддерживаю Игоря Иванова, своей энергией, вдумчивой программой, он очень реально оценивает все происходящее. К тому же, он очень коммуникабельный. Я видел, как он работает - у него легко получается со всеми общаться и договариваться. У него нет лишнего пафоса, как у некоторых, из разряда: «Мы поднимем профсоюз, устроим протестные действия». Игорь Иванов всегда спокоен. Он предлагает реальные пути решения вопросов, предлагает подумать, а завтра встретиться и все решить. Плюс ко всему, у него есть опыт в юриспруденции - это несомненно ему помогает», - рассказал Василий Дворниченко.

Спикер отметил, что он никогда не поддерживал кандидатуру Ульяны Михайловой на пост председателя областной профсоюзной организации.

«В свое время я был против, когда выбирали Ульяну Михайлову и в первый, и во второй раз. Это человек, который не прошел все ступени роста, например, как у производственника: был инженер, потом стал главный инженер, потом может стать руководителем предприятия. А у нас получается, что из грязи в князи, в результате мы получили то, что получили. Сначала все с ней соглашались, особенно наши дамы, даже слезы лили, им так было приятно, Ульяна Михайлова так много обещала. А что в конце концов оказалось? Четыре уголовных дела.

Вся система была построена не под профсоюз, а под Михайловых - Ульяну Александровну и ее супруга. Не стоило тогда ей доверять, надеюсь, что сейчас люди поняли, что она делает что-то не так, особенно после того, как завели уголовные дела, после того, как нас вызывали на допросы, это, конечно, было неприятно. Я надеюсь, что все эти факторы повлияют на результаты голосования. Человек, находящийся под следствием, не может быть руководителем такой организации. Я, например, раньше не знал, какие у них доходы, а когда опубликовали доходы в депутатской декларации, мы были в шоке. Мы - председатели областных комитетов живем чисто на профсоюзных взносах», - пояснил Василий Дворниченко.

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Напомним, на 8 июня запланирована отчетно-выборная конференция Псковоблсовпрофа. Для избрания председателем СОП Псковского областного профсоюза выдвинуты три кандидатуры: действующий председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, ее заместитель Андрей Хришкевич и действующий председатель областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов.

Кандидатов выдвинули профсоюзные организации.