Общество

Фонд княгини Ольги объявил о сборе денег на бензин и продукты для ищущих Варвару Попову добровольцев

Псковский благотворительный фонд княгини Ольги объявил с своем Instagram-аккаунте о сборе средств на бензин и продукты для добровольцев, которые помогают в поиске пропавшей трехлетней девочки - Варвары Поповой.

«Призываем к помощи всех неравнодушных», - отметили в фонде.

Перечисления при желании можно сделать на счет фонда с пометкой «Попова».

Реквизиты фонда:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

Также средства можно перечислить через устройство самообслуживания с помощью специального приложения фонда (в разделе «Платежи и переводы» выбрать «Благотворительность и социальная помощь», затем «Благотворительный Фонд княгини Ольги», указать ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Попова», сумму пожертвования и подтвердить платеж) или с помощью мобильного приложения (вкладка «Платежи», далее - «Остальное», осуществить поиск по названию благотворительной организации или реквизитам, указать ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Попова», сумму пожертвования, при необходимости подтвердить перевод кодом, пришедшим в смс от банка).

Напомним, 23 мая трехлетняя Варвара Попова пропала в районе СНТ «Кебь» в Псковском районе. Ее поиски ведутся до сих пор. К ним подключились не только силовые структуры, но и добровольцы, в том числе ПСО «Лиза Алерт».

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Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам 8-953-239-59-14, 8-900-996-45-16 или 112.