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Общество

Команда из Москвы присоединится к поиску пропавшей в Псковском районе девочки

28.05.2020 07:07|ПсковКомментариев: 0

Поиск пропавшей с дачи в Псковском районне трехлетней Варвары Поповой продолжается. Как сообщается в группе «ДобротворецЪ» в соцсети ВКонтакте, к ищущим девочку волонтерам и специалистам присоединится команда из Москвы.

«Собираем команду из Москвы на поиск. Планируем выезд с 29 мая после обеда (ориентировочно в 14.00) до 2 июня.
Дайверы, водолазы и подводные охотники, вы очень нужны, - говорится в сообщении. - Чужих детей не бывает, мы должны ее найти».



Номер телефона водолазной группы «ДобротворецЪ» 8 800 700 54 52.

Теги: #пропал человек #псковский район #поиски
Источник: Псковская Лента Новостей
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