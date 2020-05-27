Общество

Команда из Москвы присоединится к поиску пропавшей в Псковском районе девочки

Поиск пропавшей с дачи в Псковском районне трехлетней Варвары Поповой продолжается. Как сообщается в группе «ДобротворецЪ» в соцсети ВКонтакте, к ищущим девочку волонтерам и специалистам присоединится команда из Москвы.

«Собираем команду из Москвы на поиск. Планируем выезд с 29 мая после обеда (ориентировочно в 14.00) до 2 июня.

Дайверы, водолазы и подводные охотники, вы очень нужны, - говорится в сообщении. - Чужих детей не бывает, мы должны ее найти».





Номер телефона водолазной группы «ДобротворецЪ» 8 800 700 54 52.