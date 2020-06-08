Общество

Началась отчетно-выборная конференция Псковского облсовпрофа

Началась отчетно-выборная конференция Псковского областного совета профсоюзов, на которой изберут нового председателя. По предварительным прогнозам, конференция продлится около двух часов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На конференцию заявлено 58 делегатов - это представители 17 членских организаций из 19. Также в мероприятии принимают участие председатель контрольно-ревизионной комиссии, председатель молодежной комиссии - всего 63 делегата. Прибыло и зарегистрировалось 56 делегатов из 16 организаций. Остальные отсутствуют по уважительной причине, кворум для работы конференции имеется.

На конференции также присутствует заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь.

В рамках соблюдения эпидемиологических мер по борьбе с коронавирусом на входе у всех участников конференции измеряют температуру, выдают медицинские маски и дезинфицирующие средства для рук.





Напомним, Федерация независимых профсоюзов России согласовала только одну кандидатуру на пост председателя Псковского облсовпрофа - руководителя областной общественной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова.

Все решения на конференции будут приниматься открытым голосованием.