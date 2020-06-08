Общество

Пожелания от ФНПР и коллег из других регионов зачитали на конференции Псковского облсовпрофа

Спокойного проведения отчетно-выборной конференции Псковского облсовпрофа, на которой будет избран новый председатель, пожелал делегатам председатель ФНПР Михаил Шмаков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





«Не кривлю душой, Михаил Шмаков просил передать приветствие всем делегатам конференции и пожелал хорошего, спокойного проведения конференции и принятия тех решений, которые позволят выстроить в дальнейшем активное плодотворное взаимодействие», - передал слова председателя ФНПР его заместитель Давид Кришталь.



Председатель областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, кандидат на пост руководителя псковского облсовпрофа Игорь Иванов также зачитал пожелания от Смоленского и Калининградского профсоюзов.

«Поздравляем вас со знаменательным событием в профсоюзной жизни. Желаем успехов, плодотворной работы, новых инициатив и продуктивного взаимодействия на всех уровнях. Пусть приумножится все лучшее, сделанное за эти годы», - пожелал в письме руководитель профсоюзной организации Смоленска Евгений Максименко.



Коллеги из Калининграда тоже пожелали плодотворной работы на конференции. «Пусть принятые вами решения воплотятся в жизнь и станут новым импульсом в исполнении планов», - написали они.