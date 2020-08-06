Общество

Жилую постройку с баней нашли археологи на поселении викингов в Псковской области

Жилую постройку с баней и обширным подвальным помещением обнаружили в ходе раскопок на археологическом памятнике эпохи викингов – поселении Горожане в Новосокольническом районе, пишет газета «Великолукская правда. Новости».



Источник: газета «Великолукская правда. Новости»

По мнению археологов, дом сгорел либо был разрушен в результате удара молнии. На это указывают характерные ярко-красные пятна обожжённой глины, найденные на территории раскопок. Не исключается, что в постройке стояла печь, которая в результате внешнего воздействия провалилась в подвальную постройку.

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Сейчас на месте раскопок работает летняя полевая школа, организованная Археологическим центром Псковской области при поддержке фонда «История Отечества» под эгидой отделения Российского исторического общества в Пскове.

Ранее культурный слой археологического памятника был поврежден при прокладке оптоволоконного кабеля. При этом земляные работы не были согласованы с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области.