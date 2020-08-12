Общество

Новейшие технологии применяют псковские археологи при раскопках

Новейшие технологии применяют псковские археологи при раскопках. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Археологического сообщества Псковской области.

«Сегодня мы завершили еще один этап на улице Герцена. Раскоп КД-XIII закончен: материк зачищен и отсканирован. Новые технологии на службе археологии - это прорыв в методике фиксации археологического материала. Технология трехмерного сканирования позволяет нам быстро и качественно получить максимально точный чертеж ям и построек на раскопе», - отмечается в посте.