Общество

Областная прокуратура проведет проверку по факту убийства собаки в Невельском районе

Прокуратурой Псковской области по результатам мониторинга средств массовой информации организована проверка по сообщению о совершении одним из местных жителей деревни Сигово Невельского района жестоких действий по отношению к собаке, повлекших смерть животного. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки будет дана оценка полноты мер и законности процессуальных решений, принятых по данному факту правоохранительными органами и Невельской межрайонной прокуратурой.

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Напомним, вопиющим примером жестокости поделилась в соцсетях владелица добродушного пса Пифа, которому вонзил нож в пасть мужчина, живущий по соседству.