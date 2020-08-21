Общество

Убийство собаки в Невельском районе остается на контроле - Ведерников

Убийство собаки в деревне Сигово Невельского района остается на контроле прокуратуры и УМВД России по Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в Instagram.

«Переговорили с прокурором Псковской области, с исполняющим обязанности начальника УМВД - вопрос остается на контроле, - отметил глава региона. - Ходатайство о прекращении уголовного дела прокуратурой отклонено».

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Губернатор рассказал, что прокуратура и полиция проводят сбор необходимых сведений для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

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«Поступали комментарии, что некий майор полиции ходит опрашивает возможных свидетелей, и говорит о том, что дело будет прекращено, до суда не дойдет и так далее. Но это личное мнение этого майора. Я переговорил с исполняющим обязанности начальника УМВД - с сотрудниками будет проведена соответствующая беседа», - добавил губернатор.