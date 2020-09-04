Общество

Псковский губернатор выступил за ужесточение закона об обращении с животными

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте, комментируя убийство собаки по кличке Пиф в деревне Сигово Невельского района, выступил за ужесточение закона об обращении с животными.

«Если потребуется, выступлю с законодательной инициативой по внесению изменений в федеральное законодательство, чтобы такие действия впредь не оставались безнаказанными», - заявил он.

Губернатор отметил, что будет в ручном режиме сопровождать это дело. «Моя принципиальная позиция - это преступление не может и не должно оставаться безнаказанным, - подчеркнул он. - Соответствующая уголовная статья в федеральном законодательстве есть. Надо ее заставить работать».

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Михаил Ведерников рассказал, что 3 сентября он провел соответствующее совещание с руководителями правоохранительных органов. Сейчас полиция и прокуратура проводит дополнительные мероприятия по сбору необходимых данных, чтобы дать полную и объективную оценку произошедшего.