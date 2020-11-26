Общество

Михаил Ведерников: Несмотря на сложности, Псковская область справилась со всеми вызовами

Несмотря на все сложности, общими усилиями администрация Псковской области, Псковское областное Собрание, главы и депутаты органов местного самоуправления справились со всеми вызовами, которые стояли перед бюджетом в этом году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, представляя на сессии регионального парламента проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Прежде чем перейти к цифрам, губернатор коротко прокомментировал итоги работы в 2020 году. «Он, безусловно, стал временем больших испытаний, как для Псковской области, так и для всей страны. Противодействие новой коронавирусной инфекции затронуло все сферы жизни, изменило подходы к планированию, наложило свой отпечаток на бытовые и профессиональные привычки каждого из нас», - констатировал губернатор, добавив, что эти вызовы отразились и на бюджете.

Если в прошлом году бюджет принимался с показателями доходов в размере 36,7 млрд рублей, то к настоящему времени эта цифра равна 45 млрд рублей. Плюс к этому важно учитывать и непрямую финансовую федеральную поддержку. Прежде всего, это строительство трех корпусов Псковской областной инфекционной больницы, общая стоимость которых составила почти 3 млрд рублей.

В регионе появилась своя современная инфекционная служба высочайшего класса, рассчитанная на 360 коек. При необходимости количество коек легко можно увеличить еще на 30%. Псковская область стала первым регионом в стране, который получил в собственность готовые инфекционные корпусы вместе с земельными участками. Из 30 корпусов, построенных в стране Минобороны, 3 построено в Псковской области.

Значительная часть средств бюджета была направлена на первоочередные меры противодействия коронавирусной инфекции: приобретение нового оборудования, средств индивидуальной защиты, реализацию мер социальной поддержки граждан, оказание помощи бизнесу. Всего этот блок «потянул» на 3,5 млрд рублей, из которых 1,8 млрд – это федеральные средства, а 1,7 – региональные. «Суммы полностью сопоставимы. Здесь мы можем с чистой совестью сказать, что сделали максимум возможного, исходя из доступных ресурсов», - сказал Михаил Ведерников и также перечислил несколько основных позиций, которые финансировались из областного бюджета:

– на доплаты медицинским работникам и обеспечение их средствами индивидуальной защиты было направлено 495 млн рублей;

– на поддержку малоимущих, малообеспеченных семей, одиноко проживающих пенсионеров, граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации – 425 млн,

– на льготные займы бизнесу – 100 млн;

– на закупку продуктовых наборов школьникам – 86 млн;

– на субсидии коммунальным предприятиям – 76 млн;

– на пособия безработным – 54 млн;

– на доплаты соцработникам – 15 млн рублей;

Отдельно губернатор отметил активную работу Центра поддержки предпринимательства. С его помощью субъекты малого и среднего предпринимательства получили 147 млн рублей на модернизацию оборудования и 165 – на пополнение оборотных средств.