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Съедобное новогоднее оформление представила на конкурс псковская пряничная лавка. ФОТО

Съедобное новогоднее оформление на витрине представила на конкурс псковская «Пряничная лавка “Dessert”» (Псков, улица Некрасова, 4). Заявка подана в номинации «Лучшее праздничное оформление объекта стационарной торговли».

«Проходя по улице Некрасова, вы можете увидеть витрину небольшой пряничной лавки, в центре которой расположился волшебный городок из песочного печенья. Снежный лес, сверкающая луна и снежинки, окутывающие город, – все эти детали создают атмосферу волшебства и помогают прочувствовать атмосферу новогодней сказки», - рассказали в «Пряничной лавке».

«Вся экспозиция на нашей витрине съедобна и сделана вручную, за исключением подарочных коробочек, "притворившихся горами". Роль снега исполнили сахарная пудра и мука. По периметру окна мы сплели декор из ели. Немного белой краски из баллона, шарики под палитру города, теплое мерцание гирлянды, и пряничный город обрамлен в уютную раму!» - говорится в конкурсной заявке.

«Мы старались подойти к оформлению витрины максимально просто с точки зрения вложения финансов, но это не помешало нам достигнуть главной цели - каждый житель города имеет возможность полюбоваться зимней сказкой и прочувствовать атмосферу настоящего доброго праздника!» - сообщили авторы новогодней экспозиции.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 декабря 2020 года проводят прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2021 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждая заявка будет опубликована на сайте Псковской Ленты Новостей. Конкурс проводится среди предпринимателей, работающих на территории Пскова. Это могут быть небольшие торговые точки, кафе и рестораны, киоски общепита, гостиницы, другие предприятия.

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Субъекты малого и среднего предпринимательства, желающие принять участие в конкурсе, в срок с 1 декабря по 23 декабря 2020 года самостоятельно заполняют заявку на участие в конкурсе согласно утвержденной форме.

Скачать форму заявки в формате Microsoft Word можно здесь.