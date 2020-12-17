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Ресторан Mama Roma в Пскове участвует в конкурсе на лучшее новогоднее украшение

19.12.2020 16:54|ПсковКомментариев: 0

Семейный ресторан итальянской кухни Mama Roma в Пскове участвует в конкурсе на лучшее новогоднее украшение. Заявка поступила на конкурс новогоднего оформления для предпринимателей в Пскове.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 декабря 2020 года проводят прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2021 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждая заявка будет опубликована на сайте Псковской Ленты Новостей. Конкурс проводится среди предпринимателей, работающих на территории Пскова. Это могут быть небольшие торговые точки, кафе и рестораны, киоски общепита, гостиницы, другие предприятия.

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Субъекты малого и среднего предпринимательства, желающие принять участие в конкурсе, в срок с 1 декабря по 23 декабря 2020 года самостоятельно заполняют заявку на участие в конкурсе согласно утвержденной форме.

Скачать форму заявки в формате Microsoft Word можно здесь.

Теги: #новогоднее оформление
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Конкурс новогоднее оформление для предпринимателей Ресторан Mama Roma в Пскове участвует в конкурсе на лучшее новогоднее украшение Гостиница Old Estate Hotel & SPA участвует в конкурсе на лучшее новогоднее украшение Псковская фабрика «Славянка» украсила сквер на Рижском проспекте. ФОТО Съедобное новогоднее оформление представила на конкурс псковская пряничная лавка. ФОТО Фотографиями новогоднего оформления поделилась псковская гостиница «ПушкинЪ» Псковская блинная представила «сказочный лес» на конкурс новогоднего оформления С 1 декабря предприниматели Пскова могут участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление Павел Волков: Участие бизнесменов в новогоднем украшении города - добрая воля Псковичи выберут магазины и организации с самым красивым новогодним оформлением
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