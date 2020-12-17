Общество

Ресторан Mama Roma в Пскове участвует в конкурсе на лучшее новогоднее украшение

Семейный ресторан итальянской кухни Mama Roma в Пскове участвует в конкурсе на лучшее новогоднее украшение. Заявка поступила на конкурс новогоднего оформления для предпринимателей в Пскове.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 декабря 2020 года проводят прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2021 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждая заявка будет опубликована на сайте Псковской Ленты Новостей. Конкурс проводится среди предпринимателей, работающих на территории Пскова. Это могут быть небольшие торговые точки, кафе и рестораны, киоски общепита, гостиницы, другие предприятия.

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Субъекты малого и среднего предпринимательства, желающие принять участие в конкурсе, в срок с 1 декабря по 23 декабря 2020 года самостоятельно заполняют заявку на участие в конкурсе согласно утвержденной форме.

Скачать форму заявки в формате Microsoft Word можно здесь.