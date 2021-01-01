Общество

В Псковской области энергетики перешли на особый режим работы из-за ледяного дождя

Особый режим работы введен в Псковской области - для ликвидации последствий ледяного дождя и сильного снегопада мобилизованы все силы и средства, пишет официальный Telegram-канал «Россети Северо-Запад».

Аномальные осадки в Псковской области продолжаются больше недели. Снегопады и ледяные дожди сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. Лед и налипший снег создают экстремальную нагрузку на линии электропередачи — такой вес не выдерживают даже новые опоры.

Бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме, восстановление электроснабжения не останавливается ни на минуту, отмечается в сообщении. Энергетикам приходится расчищать пути к ЛЭП от упавших деревьев и метровых сугробов.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.