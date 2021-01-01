Общество

Совещание по координации действий при ликвидации последствий снегопада организуют в Псковской области

В ближайшие часы по поручению губернатора состоится совещание по координации действий с участием энергетиков и руководителей муниципалитетов Псковской области, на территории которых зафиксированы отключения света. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Псковские энергетики перешли на особый режим работы, и причиной этому стали последствия обильного снегопада и ледяного дождя, которые обрушились на регион накануне. Для ликвидации последствий непогоды задействованы более 100 бригад, 115 единиц техники и 20 дизельных генераторов. Энергетики работают в круглосуточном режиме, восстановление электроснабжения не останавливается ни на минуту. Сложность составляет то, что специалистам приходится расчищать пути к линиям электропередач от упавших деревьев и метровых сугробов.

Энергетики также отмечают, что вес налипшего снега и льда не выдерживают даже новые опоры. Жителей региона просят соблюдать все правила безопасного поведения вблизи мест обрыва ЛЭП, в частности, ни в коем случае не приближаться к оголенным проводам.

Глава региона Михаил Ведерников находится на постоянной связи с руководством «Россети Северо-Запад» и Псковского филиала организации. Он отметил, что каждое обращение по отключению электричества будет обработано и передано профильным специалистам для максимально быстрого восстановления электроснабжения.

Напомним, сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220, на портале светлаястрана.рф, а также по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальных образованиях области.