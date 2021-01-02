В Псковской области росгвардейцы круглосуточно охраняют порядок в зонах отключения электроэнергии

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области в круглосуточном режиме осуществляют охрану общественного порядка в связи с неблагоприятными погодными условиями, в результате которых в ряде районов области произошло обесточивание населенных пунктов.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, одна из ключевых задач росгвардейцев - недопущение совершения противоправных действий в зоне отключения электроэнергии.
На данный момент, краж с объектов, охраняемых вневедомственной охраной регионального управления Росгвардии, не допущено.
Напомним, энергетики ликвидируют последствия сильного снегопада, накрывшего большинство районов Псковской области в ночь на 2 января. Ситуация осложнилась переходом температуры от плюсовых к минусовым значениям, что спровоцировало налипание снега и льда на провода. Специалисты «Россетей» заранее перешли в режим повышенной готовности и незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Со 2 января специалисты действуют в особом режиме работы.