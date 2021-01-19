Общество

В облздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

К противопоказаниям относятся:

- возраст до 18 лет;

- наличие хронических заболеваний в стадии обострения;

- аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам вакцины;

- беременность и период вскармливания.

Кроме того, не подлежат вакцинации переболевшие COVID-19, имеющие антитела к коронавирусу, а также те граждане, у которых не вышел месячный срок после вакцинации от гриппа и пневмококка, пояснила Надежда Рагозина.

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По состоянию на 19 января сделать прививку можно в 10 медицинских учреждениях региона: в трех подразделениях Псковской городской поликлиники, в поликлинике Псковской межрайонной больницы, великолукской поликлинике №1, а также в Бежаницах, Невеле, Острове, Порхове и Себеже.

Затем вакцинация от коронавируса будет доступна во всех поликлиниках региона. «Прививаем не по территориально-участковому принципу. Гражданин вправе записаться в любую из поликлиник, где осуществляется вакцинация», - добавила заместитель председателя комитета.