Общество

Инвестор - вандалам в Великих Луках: Жаль, что вы пришли с топором в парк

Руководитель инвестиционной компании «АИК» Александр Терентьев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 февраля прокомментировал случай вандализма в парке аттракционов в Великих Луках, когда местные жители срубили голубую ель.

«Все материалы предоставили в органы, - рассказал он. - Я уверен, что оперативные работники все равно их найдут. Ну вот нужна им была эта голубая елка...».

«Жаль, что вы пришли с топором в парк, а не купили ель на рынке, - обратился Александр Терентьев к вандалам. - Хорошо ли стало вам от этого? Не уверен. Плохо нам? Да».

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Инвестор отметил, что сдерживающим вандализм фактором является видеонаблюдение (42 камеры). «Причем, у нас очень большие серверы, пишется очень долго. Не 10 и 20 дней. Очень долго», - добавил он.

По мнению Александра Терентьева, остальные случаи вандализма в парке могли происходить из-за «изумления людей», которое «приводило к необдуманными поступкам». Сейчас, добавил он, люди относятся к нему более бережно.