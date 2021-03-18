Общество

Дмитрий Гусаков: «Чистые игры» - правильный формат привлечения псковичей к уборке города

Состязание-субботник «Чистые игры», который пройдет в Пскове с 1 по 30 апреля, - правильный формат для привлечения псковичей к уборке городских территорий. Такое мнение в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал руководитель УК «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков.

«Думаю, это правильный формат, правильное направление, которое администрация города пытается развивать. Я вижу, что в последние годы активность горожан в плане участия в субботниках сильно упала. Мы, сотрудники управляющих компаний, пытаемся что-то подкрасить, убрать, сделать красиво, побелить деревья, а граждане в этом участвуют крайне неактивно. Поэтому, если будет реализован новый формат, который повысит их интерес и сознательность, будет здорово», - полагает Дмитрий Гусаков.

Также он рассказал о ближайших планах управляющей компании «Микрорайон №2». «Наша работа продолжается в плановом режиме, в соответствии с сезонностью. Как сходит снег - мы приступаем к уборке и вывозу того, что сугробы скрывали, начинаем выметать песок, которым посыпали дворы и тротуары, - рассказал он. - Также перед управляющими компаниями поставлена задача завершить начатую осенью санитарную обрезку деревьев».