Общество

Павел Талебин: Только общими усилиями мы сделаем Псков чистым, уютным и красивым

«Чистые игры» - это прекрасная инициатива, которая объединит всех горожан и компании», - сообщил в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове директор компании ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин, комментируя значимость проведения весенней уборки территорий Пскова в формате состязания-субботника.

«Все мы делаем одно большое общее дело – стараемся содержать в чистоте место, в котором живем. Это очень здорово, что люди убирают город по своей инициативе. Мы же, со своей стороны, уделяем самое пристальное внимание уборке Пскова, особенно, с наступлением весны. Бригады рабочих ежедневно ведут подбор мелкого мусора вблизи дорог», - подчеркнул Павел Талебин.

Он уточнил, что в муниципальный контракт по уборке дорог на Завеличье и Запсковье входит только зеленая зона между тротуаром и дорогой. «Это узкая полоса, все остальное - дворы, территории, относящиеся к магазинам или паркам», - сказал директор компании ООО «СитиИнвестГрупп» и добавил, что только общими усилиями получится сделать город чистым, уютным и красивым.