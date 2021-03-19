Павел Талебин: Только общими усилиями мы сделаем Псков чистым, уютным и красивым

«Чистые игры» - это прекрасная инициатива, которая объединит всех горожан и компании», - сообщил в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове директор компании ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин, комментируя значимость проведения весенней уборки территорий Пскова в формате состязания-субботника.
«Все мы делаем одно большое общее дело – стараемся содержать в чистоте место, в котором живем. Это очень здорово, что люди убирают город по своей инициативе. Мы же, со своей стороны, уделяем самое пристальное внимание уборке Пскова, особенно, с наступлением весны. Бригады рабочих ежедневно ведут подбор мелкого мусора вблизи дорог», - подчеркнул Павел Талебин.
Он уточнил, что в муниципальный контракт по уборке дорог на Завеличье и Запсковье входит только зеленая зона между тротуаром и дорогой. «Это узкая полоса, все остальное - дворы, территории, относящиеся к магазинам или паркам», - сказал директор компании ООО «СитиИнвестГрупп» и добавил, что только общими усилиями получится сделать город чистым, уютным и красивым.
Напомним, состязание-субботник «Чистые игры» пройдет в Пскове с 1 по 30 апреля. Цель акции — мотивировать горожан к участию в уборке своего города и привлечь к этому процессу максимальное количество людей. Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а три победителя - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».