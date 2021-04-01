Общество

«Титан-Полимер» в лицах: помощник руководителя Наталия Семенова

Псковская Лента Новостей продолжает рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». Наша сегодняшняя героиня – помощник руководителя Наталия Семенова.

Наталия признается, что по натуре она человек очень увлекающийся. Еще в детстве и юности она посещала множество различных кружков/секций – от верховой езды, баскетбола и плавания до художественной школы, изучала латинский, французский, английский и немецкий языки, а еще очень любила играть в подвижные игры со своими друзьями.

Так сложилось, что с самого начала профессиональной деятельности Наталия Семенова работала помощником руководителя. Сначала в нотариальной конторе, потом в Детской деревне-SOS, а затем – помощником главы города и руководителем исполкома регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления.

При этом она всегда пытается помочь тем, кто в этом нуждается. Например, детские игрушки и вещи, из которых выросли ее дети, отвозит в Детский Фонд. По возможности периодически делает благотворительные взносы в организации, которые помогают больным детям. «Может, то малое, что я могу сделать, поможет сделать мир чуточку лучше и радостнее», - отметила Наталия.

К своим сильным сторонам она относит целеустремленность, стремление любое дело выполнить качественно и в срок, дипломатичность, пунктуальность и честность.

«Мой девиз по жизни - лучше сделать и пожалеть, чем не сделать, а потом жалеть. Всегда пытаюсь добиться поставленной цели. Даже если не получается с первого, второго раза, пытаюсь найти другой путь. Я горжусь тем, что, несмотря на разные сложные жизненные обстоятельства, смогла стать тем, кем являюсь в данный момент. И не собираюсь на этом останавливаться», - поделилась Наталия.

Про псковский завод «Титан-Полимер» Наталия Семенова впервые узнала из прессы.

«Сначала отнеслась к этой новости с настороженностью, было очень много негатива в соцсетях и в некоторых изданиях. Я самостоятельно изучила всю информацию о ГК "Титан", и, разобравшись, что на самом деле предприятие не является опасным, как его пытаются выставить недоброжелатели, решила попробовать себя в этой сфере. Пришла на собеседование к гендиректору, он пообещал хорошие перспективы роста, поэтому, не раздумывая, я согласилась на смену работы», - рассказала она.

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Наталия также отметила, что является активным участником корпоративного проекта «Экосуббота» - вместе с коллективом предприятия она изучает полезные экопривычки и сама старается применять их в повседневной жизни.