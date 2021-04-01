«Титан-Полимер» в лицах: помощник руководителя Наталия Семенова

Псковская Лента Новостей продолжает рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». Наша сегодняшняя героиня – помощник руководителя Наталия Семенова.
Наталия признается, что по натуре она человек очень увлекающийся. Еще в детстве и юности она посещала множество различных кружков/секций – от верховой езды, баскетбола и плавания до художественной школы, изучала латинский, французский, английский и немецкий языки, а еще очень любила играть в подвижные игры со своими друзьями.
Так сложилось, что с самого начала профессиональной деятельности Наталия Семенова работала помощником руководителя. Сначала в нотариальной конторе, потом в Детской деревне-SOS, а затем – помощником главы города и руководителем исполкома регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления.
При этом она всегда пытается помочь тем, кто в этом нуждается. Например, детские игрушки и вещи, из которых выросли ее дети, отвозит в Детский Фонд. По возможности периодически делает благотворительные взносы в организации, которые помогают больным детям. «Может, то малое, что я могу сделать, поможет сделать мир чуточку лучше и радостнее», - отметила Наталия.
К своим сильным сторонам она относит целеустремленность, стремление любое дело выполнить качественно и в срок, дипломатичность, пунктуальность и честность.
Про псковский завод «Титан-Полимер» Наталия Семенова впервые узнала из прессы.
Наталия также отметила, что является активным участником корпоративного проекта «Экосуббота» - вместе с коллективом предприятия она изучает полезные экопривычки и сама старается применять их в повседневной жизни.