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Общество

Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Акваполис» в Пскове

10.04.2021 11:16|ПсковКомментариев: 1

Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открылся сегодня, 10 апреля, в торговом центре «Акваполис» в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, пункт открылся на втором этаже ТЦ, недалеко от кинотеатра. «Акваполис» предоставил помещения для пункта на безвозмездной основе.

Как пояснила главный врач городской поликлиники Галина Неваленная, пункт вакцинации открылся по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерников и регионального комитета по здравоохранению после многочисленных обращений местных жителей.

«Теперь у нас два пункта вакцинации в Пскове в торговых комплексах, которые будут работать ежедневно, включая выходные. Сюда можно прийти без предварительной записи, но все необходимые мероприятия все равно здесь проводятся: пациенты заполняют документ информированного согласия, анкету, их осматривает специалист, измеряет температуру, сатурацию, уточняет анамнез на предмет возможных противопоказаний», - рассказала она.

Поликлиники также продолжают привычную работу по вакцинации. Во всех трех псковских поликлиниках вакцинация проводится по предварительной записи - также ежедневно, включая выходные дни.

«После вакцинации 30 минут привившиеся находятся рядом, мы их наблюдаем, и далее, через 21 день, по желанию пациентов мы их будем прививать или здесь же повторно, или в поликлинике», - добавила Галина Неваленая.

После первой прививки пациентам выдается справка, где указывается, что они получили первую дозу, и дата второй вакцинации. «Если вдруг по каким-то обстоятельствам, заболел человек или какие-то другие возникли противопоказания, допускается, что вторая прививка может передвигаться на несколько дней, но только по решению врача. Поэтому мы всех пациентов призываем: для того чтобы вакцинация была эффективной, обязательно соблюдать эти сроки. Кроме того, наши медицинские работники рекомендуют, два-три дня после прививки избегать переохлаждения и соблюдать определенный режим», - отметила главврач городской поликлиники.

После второй прививки выдается сертификат, который подтверждает, что пациент прошел полную вакцинацию.

По инициативе ТЦ «Акваполис» полностью привившимся также выдают сертификат с 50%-й скидкой на посещение аквапарка.

 

 

Теги: #вакцинация
Источник: Псковская Лента Новостей
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