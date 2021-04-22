Общество

Переулки Псковстроя попали на «Доску позора» из-за свалки

Территория в частном секторе между 4-м и 5-м переулками Псковстроя попала на «Доску позора» - в проект, который запустила Псковская Лента Новостей в рамках конкурса «Чистый Псков» - по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города. Местный житель сообщил, что на участке около 6 соток, недалеко от реки Псковы образовалась свалка.



Фото здесь и далее Бориса Селицкого

«Так жители частного сектора решают проблему вывоза бытовых отходов, строительного мусора и мебели. Контейнеры находятся в 5-м переулке, но о них не знают», - рассказал он.

По словам автора обращения, этой свалке уже больше 10 лет, и она продолжает расти.

«Свалка расположена рядом с тропинкой, по которой часто гуляют местные жители в сторонке от проезжей части, с колясками и детьми или идут на работу к остановке. А когда-то здесь находился местный пляж», - поделился пскович.

Напомним, в рамках проекта «Доска позора» мы предлагаем нашим читателям присылать в редакцию ПЛН фотографии тех мест в Пскове, которые требуют уборки, но при этом по каким-то причинам давно не приводились в порядок. Все заявки будут перенаправлены в Контрольное управление администрации города для разбирательства, кто из ответственных лиц плохо справляется со своими обязанностями.

Управляющая компания, которая не прибралась на территории, находящейся в ее ведении, нерадивый подрядчик, забывший убрать мусор после ремонта, предприниматель, который не посчитал нужным облагородить территорию вокруг своего заведения - в каждом случае мы постараемся определить, кому давно пора взять в руки грабли и мешки для мусора.

Фотографии, а также небольшое описание плохо убранной территории (обязательно указывать, где находится и как давно не убирается) принимаются по адресу: redaktor@pln-pskov.ru.