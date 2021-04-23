Общество

Сотрудники «Экокабеля» провели субботник в Летнем саду

Сотрудники ООО «Экокабель» вышли 21 апреля на субботник в парк Летнего сада и теперь претендуют на победу в конкурсе по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков» в номинации «Общественное пространство».

«Выбор территории был неслучайным. Многие сотрудники предприятия ежедневно едут на работу мимо парка и, глядя на него, возникло желание навести в нем порядок. Сейчас не только сезон уборок, но и сезонность кабельного производства. Численность нашего завода более 100 человек, но на субботнике присутствовало всего 12, поскольку завод работает круглосуточно на полных мощностях. Но даже таким небольшим составом мы смогли собрать 130 мешков мусора и старой листвы», - рассказали Псковской Ленте Новостей в компании.

Отдельно в «Экокабеле» поблагодарили школьников 4-го класса школы №9. «Гуляя после уроков и увидев нас, они сразу подошли и предложили свою помощь. Очень приятно сознавать, что молодому поколению небезразлично, как выглядит наш город», - отметили в компании.

Сотрудники «Экокабеля» подошли к субботнику творчески и сочинили воодушевляющую речевку:

«Красивый город – чистый Псков.

Я прибрать его готов.

Наша Родина, наш дом,

Нам поможет Экопром!

Наша лучшая награда –

Довольные лица жителей града!

Чтобы грязи не осталось,

УГХ тут постаралось:

И перчатки, и мешок

Дали нам на посошок!».

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начали прием заявок на конкурс «Чистый Псков».

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивные учреждения, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

«дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);

«общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);

«территория предприятия»;

«территория объекта торговли»;

«территория учреждений и организаций»;

«прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

Управление городского хозяйства на основании обращений граждан в различные инстанции подготовило перечень территорий, которые нуждаются в уборке силами активистов. Их также можно привести в порядок в рамках конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков».

К заявке прилагается 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих благоустройство и санитарное состояние объекта до и после проведения уборки, общее фото участников акции, а также, по желанию, ее описание. Размер описания - не более 1 листа А-4.

Каждый участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Заполненные заявки и фотографии следует высылать по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru.

Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».