Общество

В городе Дно провели соревнования по сбору мусора

«Чистые игры» впервые прошли в городе Дно в день всероссийского субботника. За правильный сбор мусора соревновались 11 команд – две из них приехали из Порхова, одна из Новгородских Сольцов. Участникам предстояло на время расчистить лесную зону за Районным культурным центром. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Глава Дновского района Михал Шауркин, приветствуя участников, отметил, что необычное мероприятие, которое проходит в муниципалитете впервые, объединяет всех в одну большую команду. «Проблема мусора – очень острая, она стоит перед нашим поколением, нашими детьми и внуками. Если ей сейчас не уделить должного внимания, потом всем нам будет жить не так комфортно, как хотелось бы. Проблема в утрате культуры поведения и в обилии пластиковых упаковок», - сказал Михаил Шауркин и выразил сожаление, что раздельный сбор мусора пока остается только намерением. «Приятно, когда люди откликаются на такие мероприятия, как сегодня. Спасибо огромное, что вы здесь!» - поблагодарил глава района участников «Чистых игр».

Депутат областного Собрания Геннадий Григорьев отметил необычную, уникальную инициативу администрации района и поблагодарил организаторов «Чистых игр», волонтеров и участников. «В этом массиве леса годами собирался мусор. Я желаю всем хорошего настроения и надеюсь, что с этих игр новая традиция продолжится и в Порхове, и на всей территории области. Дновский район богат на такие мероприятия. Молодцы!» - похвалил дновцев за инициативу Геннадий Григорьев.

По правилам чистых игр каждый мешок смешанного, крупного мусора и найденные покрышки оцениваются в 5 баллов. По 2 балла команды могут получить во время фотоохоты – за каждый объект, найденный по снимкам, размещенным в группе, и за чекины на территории до уборки и после. Есть в перечне свои артефакты и экологические загадки. Отдельно оцениваются найденные батарейки, мешки с сортированным пластиком, стеклом, металлом.

На уборку было отведено полтора часа. Этого времени хватило, чтобы досконально расчистить территорию. В артефакты записали два старых телевизора, стиральную доску, лопату и шампур. Победителей наградили благодарственными письмами и призами. Теперь в лесопарковой зоне за культурном центром можно проводить городские мероприятия и соревнования по спортивному ориентированию.

«Отличное мероприятие! Команды с таким азартом выполняли задание, в конце ребята буквально выискивали мусор, где только можно, чтобы получить дополнительные баллы. Надеюсь, и в обычной жизни у них сохранится привычка замечать мусор и убирать его», - отметил итог соревнований Геннадий Григорьев и выразил надежду, что первый опыт города Дно распространится на другие населенные пункты Псковской области.