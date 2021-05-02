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Общество

Эпидемиолог посоветовала псковичам привиться от COVID-19 на майских выходных

02.05.2021 11:20|ПсковКомментариев: 0

Майские праздники — подходящее время, чтобы сделать прививку от COVID-19, сказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей и. о. руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области, врач-эпидемиолог Елена Припутенко.

Она отметила важность массовой вакцинации от коронавируса для предупреждения распространения новой инфекции. «Вакцина в области есть в достаточном количестве, пункты вакцинации открыты в каждом муниципальном образовании. Сейчас самое время сделать прививку», - подчеркнула и. о. главного санитарного врача региона.

«Мы прогнозируем рост заболеваемости на текущей неделе по сравнению с предыдущей, он составит порядка 20 процентов. В частности, это связано с очагом в ПсковГУ, - рассказала Елена Припутенко. - Очень важно соблюдать все противоэпидемические меры. Только при соблюдении всех установленных требований, а они всем известны (масочный режим, социальная дистанция, личная гигиена), можно не допустить роста заболеваемости COVID-19 в псковском регионе. Также нужно избегать мест массового скопления людей. Майские праздники лучше всего провести в кругу семьи, если есть возможность уехать на дачу, то стоит это сделать».
Теги: #Роспотребнадзор #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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