Общество

Эпидемиолог посоветовала псковичам привиться от COVID-19 на майских выходных

Майские праздники — подходящее время, чтобы сделать прививку от COVID-19, сказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей и. о. руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области, врач-эпидемиолог Елена Припутенко.

Она отметила важность массовой вакцинации от коронавируса для предупреждения распространения новой инфекции. «Вакцина в области есть в достаточном количестве, пункты вакцинации открыты в каждом муниципальном образовании. Сейчас самое время сделать прививку», - подчеркнула и. о. главного санитарного врача региона.

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«Мы прогнозируем рост заболеваемости на текущей неделе по сравнению с предыдущей, он составит порядка 20 процентов. В частности, это связано с очагом в ПсковГУ, - рассказала Елена Припутенко. - Очень важно соблюдать все противоэпидемические меры. Только при соблюдении всех установленных требований, а они всем известны (масочный режим, социальная дистанция, личная гигиена), можно не допустить роста заболеваемости COVID-19 в псковском регионе. Также нужно избегать мест массового скопления людей. Майские праздники лучше всего провести в кругу семьи, если есть возможность уехать на дачу, то стоит это сделать».