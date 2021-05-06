Общество

Не будет этого ужаса - Михаил Ведерников о часовне-купели в Изборске

Фото - группа Защитим исторический Псков, Facebook

«Уже решили. Не будет этого ужаса», - так ответил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на обращение к нему в личных сообщениях известного псковского фотографа и общественницы Ирины Большаковой.

Ирина попросила главу региона обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг строительства часовни-купели в Изборске на Словенских ключах. «Поддержите изборян и нас, любящих Изборск таким, каким он был испокон веков», - написала она.

Напомним, ранее стало известно о том, что великолучанин Владимир Светлов решил на свои средства обустроить на Городищенском озере место для организованных купаний в память о трагическом ДТП, которое случилось 7 июля 2012 года в Черниговской области на Украине. В тот день перевернулся автобус с паломниками из Великих Лук. 14 человек, в том числе сестра Владимира, погибли, еще 29 получили травмы.

Строительство вызвало широкий резонанс среди местных жителей и многочисленных псковичей - защитников исторического наследия.

«Наш губернатор - молодец, - прокомментировала сообщение главы региона Ирина Большакова. - Очень быстро отреагировал на мое сообщение и прислушался к общественному мнению!»