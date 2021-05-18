Общество

Горожане проявили хорошую активность в конкурсе «Чистый Псков»

В рамках конкурса «Чистый Псков» жители города проявили хорошую активность. Об этом сказал заместитель главы администрации Пскова Павел Волков в ходе пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«Убежден, что в дальнейшем к конкурсу присоединится еще больше участников, - выразил уверенность Павел Волков. - Людям подобные мероприятия нравятся - это не только уборка, взаимодействие, но и общение. Воспринимается конкурс позитивно. Мы хотим сделать его традиционным».

Вместе с тем заместитель главы администрации Пскова заметил, что в одной из номинаций ожидалось более активное активное участие псковичей - это «Территория дворов». Большее количество участников планировалось и в номинации «Территория предприятий». «Есть очень красивые территории, но почему-то они не стали участвовать, - сказал Павел Волков. - Например, ЖБИ по улице Алмазной. На их пример можно ориентироваться».

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 по 25 апреля принимали заявки на конкурс «Чистый Псков». Участникам мероприятия предлагалось очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Лучших выбирали читатели Псковской Ленты Новостей и экспертная комиссия. Победители получили подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Всего на конкурс поступило около 40 заявок от предприятий, профсоюзных организаций, образовательных учреждений управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций и даже от активной семьи псковичей. Одна из организаций-участников конкурса собрала 130 мешков мусора. Конкурс вызвал большой интерес со стороны псковичей и показал, что горожане неравнодушно относятся к своему городу.