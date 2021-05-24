Общество

Звание «Почетный гражданин Пскова» могут присвоить Раисе Кузиной

В Псковскую городскую Думу поступила инициатива о присвоении звания «Почетный гражданин Пскова» председателю областной общественной организации несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Раисе Кузиной. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«Мы предлагаем присвоить это звание нашему председателю Раисе Петровне Кузиной, - заявила член Совета региональной организации «Несовершеннолетние узники фашистских лагерей» Полина Каленина. - Очень давно знаю Раису Петровну, когда я еще работала в микрорайоне №11 председателем Совета ветеранов. У нее ко всему четкий и здравый подход, она умеет организовать коллектив, всю себя отдает работе, хотя уже и немолодой человек, ей 83-й год. Она очень многое делает сама, но никогда себя не выпячивает».

Полина Каленина также подчеркнула, как Раиса Кузина заботится о членах организации: «Это и помощь в доставке лекарств, и организация мероприятий - ей хочется работать для людей, и люди ей за это благодарны».

Напомним, по инициативе главы города Елены Полонской в целях повышения значимости и максимальной открытости акта присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова» горожане, трудовые и общественные коллективы приглашаются к участию в процессе выдвижения кандидатов на звание «Почетный гражданин города Пскова».

Свои предложения можно присылать до 25 мая на адрес электронной почты pressa@pskovgorod.ru.

После этого в группе ВКонтакте «Псковской Ленты Новостей» состоится голосование за кандидатов. Имена претендентов, набравших максимальное количество голосов, будут переданы в общественную комиссию по рассмотрению предложений о присвоении почетного звания.

Выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания осуществляется по инициативе:

- трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;

- общественных, профсоюзных политических, религиозных организаций;

- граждан города;

- администрации города.