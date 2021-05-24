Общество

Комфортная городская среда станет темой круглого стола в пресс-центре ПЛН

Остаются считанные дни по завершения голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в Пскове и других муниципалитетах Псковской области на сайте https://60.gorodsreda.ru/ . Насколько активно жители выбирают места и дизайн‑проекты благоустройства? Когда можно ждать реализации проектов? Какая судьба ждет проекты, которые не станут победителями голосования? Кто будет отвечать за содержание новых элементов инфраструктуры?

Как реализуются победившие проекты и почему важно участвовать в развитии своего города, разберемся вместе с экспертами. Во вторник, 25 мая, в пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится круглый стол на тему «Комфортная городская среда» с участием представителей органов власти региона, органов местного самоуправления, собственников.

Участники:

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов;

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин, Алексей Севастьянов;

Глава администрации Пскова Александр Братчиков;

Глава Островского района Дмитрий Быстров;

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов;

Председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов;

Начало в 11.00

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: 777@pln-pskov.ru.