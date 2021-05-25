Общество

Начинается видеотрансляция круглого стола «Комфортная городская среда»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола «Комфортная городская среда».

Остаются считанные дни по завершения голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в Пскове и других муниципалитетах Псковской области на сайте https://60.gorodsreda.ru/ . Насколько активно жители выбирают места и дизайн‑проекты благоустройства? Когда можно ждать реализации проектов? Какая судьба ждет проекты, которые не станут победителями голосования? Кто будет отвечать за содержание новых элементов инфраструктуры?

Как реализуются победившие проекты и почему важно участвовать в развитии своего города, разберемся вместе с экспертами. Во вторник, 25 мая в пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится «круглый стол» на тему «Комфортная городская среда» с участием представителей органов власти региона, органов местного самоуправления, собственников.

Участники: