Общество

Кандидатура Елены Косенковой выдвинута на звание «Почетный гражданин города Пскова»

Общественники, представители регионального отделения организации «Союз пенсионеров России» вышли в Псковскую городскую Думу с инициативой о присвоении звания «Почетный гражданин Пскова» Елене Косенковой. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

«Елена Александровна 15 лет бессменно возглавляет наше региональное отделение, которое было образовано в 2006 году, - рассказала первый заместитель председателя правления регионального отделения Светлана Мельничук. - Помимо общественной работы она руководит крупнейшим предприятием в городе, швейной фабрикой «Славянка», где трудится 800 человек. Она очень много сделала для Пскова. Кроме того, в этом году Елена Александровна отметит 80-летие».

Светлана Мельничук также отметила, что под руководством бессменного председателя Псковское региональное отделение занимает призовые места и лидирует на Северо-Западе на соревнованиях всероссийского уровня.

«Мы участвуем во всех всероссийских соревнованиях: спартакиадах среди пенсионеров, спортивных турнирах, обучении компьютерной грамотности», - добавила она и подчеркнула, что практически ни одно городское мероприятие не обходится без участия представителей Союза пенсионеров.

Региональная общественная организация насчитывает в Псковской области 4 тысячи человек, в Пскове - 600. 500 человек обучается в Университете третьего возраста. «Мы считаем, что Елена Александровна достойна награды, она - очень авторитетный человек», - резюмировала Светлана Мельничук.

Напомним, по инициативе главы города Елены Полонской в целях повышения значимости и максимальной открытости акта присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова» горожане, трудовые и общественные коллективы приглашаются к участию в процесс выдвижения кандидатов на звание «Почетный гражданин города Пскова».

Свои предложения можно присылать до 25 мая на адрес электронной почты pressa@pskovgorod.ru.

После этого в группе ВКонтакте «Псковской Ленты Новостей» состоится голосование за кандидатов. Имена претендентов, набравших максимальное количество голосов, будут переданы в общественную комиссию по рассмотрению предложений о присвоении почетного звания.

Выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания осуществляется по инициативе:

- трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;

- общественных, профсоюзных политических, религиозных организаций;

- граждан города;

- администрации города.