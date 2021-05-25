Общество

Александр Котов призвал бороться с вандализмом

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов призвал бороться с вандализмом. Об этом он заявил во время круглого стола на тему «Комфортная городская среда» в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 мая.

«К сожалению, зачастую проявляются факты вандализма, когда люди относятся варварски к тому, что их окружает. И с этим нужно бороться. Нужно убеждать людей, что благоустройство делается для тех, кто проживает на этой территории», - сказал он.

«Очень важно благоустроить ту или иную территорию, - продолжил Александр Котов. - Но ведь и очень важен уход и содержание после этого. Мы же стараемся в лучшую сторону изменить окружающую среду, а это постоянно требует ухода и внимания. Нужно поддерживать территории в нормальном состоянии, своевременно скашивать траву, следить за зелеными насаждениями».

Кроме того, спикер регионального парламента указал на малое количество подрядчиков, которые готовы и могут качественно работать на объектах благоустройства. Также он сообщил, что необходимо привлекать к благоустройству территорий специалистов, которые могут профессионально работать с ландшафтным дизайном.

«Проект благоустройства должны разрабатывать специалисты и профессионалы. А их, к сожалению, очень мало», - добавил Александр Котов.

Отметим, что в настоящее время проходит и завершится 30 мая голосование за благоустройство общественных территорий, в котором могут принять участие все желающие. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

В обсуждении темы создания комфортной городской среды в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сегодня приняли участие заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, депутаты Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, руководители двух муниципалитетов региона – глава администрации Пскова Александр Братчиков и глава Островского района Дмитрий Быстров, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.