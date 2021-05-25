Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Лицей Ростелекома
конкурс - застройка Четырех углов
Школьников научат, как стать миллионерами
Модно и практично
Для чего это нужно и где установить?
БОПЭТ цифры и факты
50 лет в сельском хозяйстве
Акция «Импортируй с нами!»
Кольцо с дровяником
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 25.05.2021 11:391 За сутки в Псковской области коронавирус выявлен у 51 человека 25.05.2021 15:070 Алексей Кириллов призвал искать дополнительные источники финансирования на благоустройство 25.05.2021 14:420 Дмитрий Быстров: Островичи активно голосуют за объекты благоустройства 25.05.2021 14:340 Справедливый базовый доход предлагает ввести партия «Справедливая Россия» 25.05.2021 14:252 «Коронавирус уже всех достал»: Антон Минаков призвал псковичей привиться 25.05.2021 14:140 Александр Котов призвал бороться с вандализмом
 
 
 
Самое популярное 23.05.2021 13:2213 В Псковской области из-за недовольства родителей могут изменить формат выпускных 22.05.2021 09:5924 Как тупить за рулем по-скобарски 24.05.2021 22:185 Стало известно отношение пациентов к условиям нахождения в псковской инфекционной больнице 22.05.2021 21:330 Установлен примерный возраст останков, найденных в Пскове у Гремячей башни 22.05.2021 12:396 В Псковской области нашли варианты индийского штамма COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Котов призвал бороться с вандализмом

25.05.2021 14:14|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов призвал бороться с вандализмом. Об этом он заявил во время круглого стола на тему «Комфортная городская среда» в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 мая.

«К сожалению, зачастую проявляются факты вандализма, когда люди относятся варварски к тому, что их окружает. И с этим нужно бороться. Нужно убеждать людей, что благоустройство делается для тех, кто проживает на этой территории», - сказал он.

«Очень важно благоустроить ту или иную территорию, - продолжил Александр Котов. - Но ведь и очень важен уход и содержание после этого. Мы же стараемся в лучшую сторону изменить окружающую среду, а это постоянно требует ухода и внимания. Нужно поддерживать территории в нормальном состоянии, своевременно скашивать траву, следить за зелеными насаждениями».

Кроме того, спикер регионального парламента указал на малое количество подрядчиков, которые готовы и могут качественно работать на объектах благоустройства. Также он сообщил, что необходимо привлекать к благоустройству территорий специалистов, которые могут профессионально работать с ландшафтным дизайном.

«Проект благоустройства должны разрабатывать специалисты и профессионалы. А их, к сожалению, очень мало», - добавил Александр Котов.

Отметим, что в настоящее время проходит и завершится 30 мая голосование за благоустройство общественных территорий, в котором могут принять участие все желающие. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

В обсуждении темы создания комфортной городской среды в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сегодня приняли участие заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, депутаты Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, руководители двух муниципалитетов региона – глава администрации Пскова Александр Братчиков и глава Островского района Дмитрий Быстров, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.

Теги: #благоустройство #вандализм #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие последствия, на ваш взгляд, повлечет обнаружение в Псковской области индийского штамма коронавируса?
В опросе приняло участие 60 человек
Сюжет: Круглый стол «Комфортная городская среда» в пресс-центре ПЛН Дмитрий Быстров: Островичи активно голосуют за объекты благоустройства Александр Котов призвал бороться с вандализмом Алексей Севастьянов рассчитывает на победу привокзального сквера в голосовании по благоустройству Александр Братчиков проголосовал за благоустройство территории «Шталага» в Пскове На благоустройство дворов в Псковской области требуется 8-10 млрд рублей Александр Котов призвал псковичей активнее участвовать в голосовании по объектам благоустройства Комфортная городская среда станет темой круглого стола в пресс-центре ПЛН
25.05.2021, 15:170 Олег Брячак: Сильный, здоровый человек — залог мощного государства 25.05.2021, 15:100 КамАЗ и «‎Киа» столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове 25.05.2021, 15:070 Алексей Кириллов призвал искать дополнительные источники финансирования на благоустройство 25.05.2021, 15:000 Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Порховском районе
25.05.2021, 14:581 Олег Брячак объяснил, почему справедливый базовый доход - хорошая идея 25.05.2021, 14:510 Псковичка не справилась с чувством стыда и призналась в краже телефона 25.05.2021, 14:420 Дмитрий Быстров: Островичи активно голосуют за объекты благоустройства 25.05.2021, 14:390 Курсы по сценической речи пройдут в Псковском драмтеатре
25.05.2021, 14:340 Справедливый базовый доход предлагает ввести партия «Справедливая Россия» 25.05.2021, 14:300 Пскович украл колеса с автомобиля «Рено» 25.05.2021, 14:252 «Коронавирус уже всех достал»: Антон Минаков призвал псковичей привиться 25.05.2021, 14:200 «ПсковАгроИнвест» стал спонсором Открытого чемпионата по тактической стрельбе
25.05.2021, 14:150 «Эхономика»: Господдержка бизнеса — миф или реальность? ВИДЕО 25.05.2021, 14:140 Александр Котов призвал бороться с вандализмом 25.05.2021, 14:000 Псковичей приглашают на мастер-класс по оформлению книг 25.05.2021, 13:550 Пскович похитил кошелек из тележки в супермаркете
25.05.2021, 13:470 Более 3 тысяч псковичей приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России» 25.05.2021, 13:403 Первый российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса 25.05.2021, 13:390 Легенды русского рока выступят на главной сцене «Нашествия-2021» 25.05.2021, 13:330 Алексей Севастьянов рассчитывает на победу привокзального сквера в голосовании по благоустройству
25.05.2021, 13:290 Фотофакт: В Великих Луках «‎Мерседес» припарковали на ступеньках 25.05.2021, 13:181 Александр Братчиков проголосовал за благоустройство территории «Шталага» в Пскове 25.05.2021, 13:140 Новгородский художник-этнограф откроет выставку народной куклы в Пскове 25.05.2021, 13:053 На благоустройство дворов в Псковской области требуется 8-10 млрд рублей
25.05.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Сергеем Зуевым 25.05.2021, 12:520 Сбербанк снизил ставки по программе льготной ипотеки 25.05.2021, 12:470 Александр Котов призвал псковичей активнее участвовать в голосовании по объектам благоустройства 25.05.2021, 12:400 Горводоканал сыграет в футбол с Псковскими теплосетями
25.05.2021, 12:340 Арест «Мерседеса» сподвиг жителя Новоржевского района выплатить долг 25.05.2021, 12:310 Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня 25.05.2021, 12:200 Подвергший опасности пассажира невельский автомобилист лишился водительских прав 25.05.2021, 12:110 Программа детского туристического кешбэка стартовала в Псковской области
25.05.2021, 12:070 Скончалась одна из пострадавших в ДТП в Порховском районе 25.05.2021, 12:051 Глава Счетной палаты предложил способ победить бедность в России за 3-4 года 25.05.2021, 11:572 Учителю Марине Ивановой предлагают присвоить звание «Почетный гражданин Пскова» 25.05.2021, 11:500 Выводок лисят заснял житель Печорского района
25.05.2021, 11:440 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 26 мая 25.05.2021, 11:440 Железнодорожный переезд перекроют в Великих Луках 28 мая 25.05.2021, 11:391 За сутки в Псковской области коронавирус выявлен у 51 человека 25.05.2021, 11:330 Опубликованы фото и видео с места ДТП в Порховском районе с четырьмя пострадавшими
25.05.2021, 11:300 Колбаса на вокзале: пскович отправится под суд за попытку расплатиться чужой картой 25.05.2021, 11:260 От Петербурга до Кюрасао: Tele2 изучила, куда ездили псковские абоненты на майские праздники 25.05.2021, 11:210 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 396 25.05.2021, 11:110 Дмитрий Шахов отметил красноярский опыт по ресоциализации осужденных
25.05.2021, 11:030 Начинается видеотрансляция круглого стола «Комфортная городская среда» 25.05.2021, 10:530 «Эхономика»: Господдержка бизнеса — миф или реальность? 25.05.2021, 10:470 Строить выгодно: свежие скидки и акции от «Стройбазы на Алмазной» 25.05.2021, 10:421 Уголовное дело возбудили в Пскове из-за тысячерублевой фальшивки
25.05.2021, 10:390 Более 260 километров дорог отремонтируют в Псковской области за 3 года 25.05.2021, 10:310 Антон Минаков и Сергей Литвиненко станут гостями программы «Гайд-парк» 25.05.2021, 10:230 На границе с Эстонией в Печорском районе задержали двух иностранцев 25.05.2021, 10:200 В Пскове водитель-лихач наказан за наезд на пешехода
25.05.2021, 10:080 Порхович воткнул нож в живот оппоненту 25.05.2021, 09:580 Четыре человека пострадали в ДТП в Порховском районе 25.05.2021, 09:540 Специалисты ПТС устранили утечку возле Кузнецкого моста в Пскове 25.05.2021, 09:470 «Рыба в тазу для мытья фруктов»: питание печорских школьников организовали с нарушениями
25.05.2021, 09:400 Первый госэкзамен сдают псковские одиннадцатиклассники 25 мая 25.05.2021, 09:361 На Солнце зарегистрировали 17 вспышек за двое суток 25.05.2021, 09:300 Псковский музей предупреждает о проведении санитарных дней 25.05.2021, 09:250 Жительница Палкинского района до смерти избила собутыльника
25.05.2021, 09:124 Партия «Новые люди» научит псковских школьников, как стать миллионерами 25.05.2021, 09:002 Псковичам предлагают контролировать расходы на свет на сайте «Псковэнергосбыта» 25.05.2021, 08:580 Администрация Пскова заказала ремонт 1-й Поселочной улицы 25.05.2021, 08:400 Работа 7-летнего жителя Дедовичей представлена на всероссийском конкурсе
25.05.2021, 08:230 Спрос на пожарных на рынке труда России вырос вдвое в начале года 25.05.2021, 08:120 В России предложили ввести уголовное наказание за подделку голосований жильцов 25.05.2021, 08:000 Архивисты опубликовали датируемое 1878 годом описание Изборска 25.05.2021, 07:503 В России предложили продлить срок службы бытовой техники до 10 лет
25.05.2021, 07:394 Более 1 млн избирателей приняли участие в праймериз «Единой России» в онлайн-формате 25.05.2021, 07:270 Правительство подготовило новый пакет поддержки бизнеса 25.05.2021, 07:154 Продажи медицинских масок в России снизились на 61% 25.05.2021, 07:000 Россия возобновляет авиаперелеты в пять стран
25.05.2021, 02:033 Рейтингомер: отставка Седунова, инициативы Турчака и выдвижение Абрамова 24.05.2021, 23:366 Лидеры ЕС решили закрыть небо для белорусских самолетов 24.05.2021, 22:185 Стало известно отношение пациентов к условиям нахождения в псковской инфекционной больнице 24.05.2021, 21:500 Работавшие с COVID-пациентами организации должны отчитаться о стимулирующих выплатах
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.