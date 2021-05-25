Общество

Дмитрий Быстров: Островичи активно голосуют за объекты благоустройства

Жители города Острова активно голосуют за объекты благоустройства. Об рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров во время круглого стола на тему «Комфортная городская среда» в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 мая.

«Если смотреть в ретроспективе, раньше под благоустройством в райцентрах понималась только уборка улиц. Сейчас говорим об ином уровне - мы реально формируем инфраструктуру городов, районов. Произошел качественный скачок. Огромные средства вкладываются в программу "Формирование комфортной городской среды". Жители это оценивают, участвуют в этих процессах. Я, как представитель, муниципального района хочу сказать, что это очень важно и востребовано», - прокомментировал Дмитрий Быстров.

Когда комфортная городская среда формируется с учетом мнения жителей - это вдвойне хорошо и приятно, отметил Дмитрий Быстров. Глава района выразил надежду, что реализация программа продолжится.

Отметим, что в настоящее время проходит и завершится 30 мая голосование за благоустройство общественных территорий, в котором могут принять участие все желающие. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

В обсуждении темы создания комфортной городской среды в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сегодня приняли участие заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, депутаты Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, руководители двух муниципалитетов региона – глава администрации Пскова Александр Братчиков и глава Островского района Дмитрий Быстров, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.