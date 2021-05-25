Общество

Алексей Кириллов призвал искать дополнительные источники финансирования на благоустройство

Председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов призвал искать дополнительные источники финансирования для создания комфортной городской среды. Об этом он заявил во время круглого стола на тему «Комфортная городская среда» в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 мая.

«По скромным оценкам, порядка 5 млрд рублей было необходимо на момент старта программы, - отметил он. - Безусловно, необходимо искать дополнительные источники для финансирования и создания комфортной городской среды. Будь то ТОСовское движение, будь то гранты через Минкульт или по линии, предположим, охраны памятников».

«Проект формирования комфортной городской среды - это, безусловно, благо, - продолжил председатель Союза собственников недвижимости Псковской области. - За эти 5 лет сделан огромный качественный скачок».

Алексей Кириллов назвал важной задачей вовлечение граждан в голосование по благоустройству объектов и указал на необходимость увлечения федерального финансирования для создания комфортной городской среды.

Отметим, что в настоящее время проходит и завершится 30 мая голосование за благоустройство общественных территорий, в котором могут принять участие все желающие. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

В обсуждении темы создания комфортной городской среды в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сегодня приняли участие заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, депутаты Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, руководители двух муниципалитетов региона – глава администрации Пскова Александр Братчиков и глава Островского района Дмитрий Быстров, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.