Общество

Звание «Почетный гражданин города Пскова» предлагают присвоить Ольге Василенко

Общественная организация инвалидов города Пскова предложила присвоить звание «Почетный гражданин города Пскова» председателю областной общественной организации «Чудской проект» Ольге Василенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Ольга Викторовна (Василенко - ред.) - член комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Псковской области, более 24 лет она проработала в сфере проектного менеджмента в качестве руководителя, российского координатора и эксперта международных, приграничных, межрегиональных и региональных проектов. За эти годы сделала очень многое для создания в Пскове безбарьерной доступной среды для маломобильных групп населения», - рассказала председатель этой общественной организации Галина Курочкина.

Отметим, что в разные годы Ольга Василенко принимала активное участие в реконструкции псковского дендропарка, разработке проектно-сметной документации и проведении инвентаризации древесных насаждений для благоустройства части Корытовского лесопарка под нужды рекреационного парка для инвалидов, а также создании инклюзивного парка у Центра лечебной педагогики.

Среди наград и поощрений, которыми отмечен труд Ольги Василенко:

медаль Святой Ольги к 1100-летию Пскова;

благодарность от Агентства «Росводресурсы» (2019);

почетные грамоты Псковского областного Собрания депутатов (2017), администрации Псковской области (2017), главы города Пскова, администрации города Пскова, ГК Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, Союза русских Ганзейских городов, МО «города Тихвина».

Напомним, по инициативе главы города Елены Полонской в целях повышения значимости и максимальной открытости акта присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова» горожане, трудовые и общественные коллективы приглашаются к участию в процесс выдвижения кандидатов на звание «Почетный гражданин города Пскова».

Свои предложения можно присылать до 25 мая на адрес электронной почты pressa@pskovgorod.ru. После этого в группе в соцсети «ВКонтакте» «Псковской Ленты Новостей» состоится голосование за кандидатов. Имена претендентов, набравших максимальное количество голосов, будут переданы в общественную комиссию по рассмотрению предложений о присвоении почетного звания.

Выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания осуществляется по инициативе:

- трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;

- общественных, профсоюзных политических, религиозных организаций;

- граждан города;

- администрации города.