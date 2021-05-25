Общество

Более 55 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19

55,5 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса. Из них полностью завершили вакцинацию 44,6 тысячи человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Напомним, за минувшие сутки, 24 мая, в Псковской области коронавирус выявлен у 51 человека. От новой инфекции избавились 187 человек, скончались 3 человека. Проведено 851 исследование.

За весь период пандемии в псковском регионе провели 379 199 тестов на COVID-19. Подтвердились 37 561 случай заражения, выздоровел 32 031 человек, скончались 396.