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Общество

Более 55 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19

25.05.2021 16:28|ПсковКомментариев: 0

55,5 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса. Из них полностью завершили вакцинацию 44,6 тысячи человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона. 

Напомним, за минувшие сутки, 24 мая, в Псковской области коронавирус выявлен у 51 человека. От новой инфекции избавились 187 человек, скончались 3 человека. Проведено 851 исследование.

За весь период пандемии в псковском регионе провели 379 199 тестов на COVID-19. Подтвердились 37 561 случай заражения, выздоровел 32 031 человек, скончались 396.

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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